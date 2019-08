Governo do estado lança edital de venda do Aeroclube

21/08/19 - 07:10:36

Objetivo é capitalizar o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe

O Governo do estado, por meio do SergipePrevidência, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, no estado físico e de ocupação em que se encontram, três áreas do Aeroclube de Aracaju. O imóvel localizado na zona norte da capital, foi dividido em duas áreas de 52 mil metros quadrados e em uma de 50.495,219 metros quadrados. Os lances iniciais giram em torno de nove milhões de reais.

Os recursos obtidos com a venda serão destinados ao Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe (Finanprev). O Edital de Concorrência está à disposição dos interessados no site do SergipePrevidência, ou na sede do órgão, situada à Praça da Bandeira, nº 48, Bairro São José, Cidade de Aracaju/SE.

“O leilão do Aeroclube faz parte do esforço o governo em capitalizar o Finanprev. Em breve serão também leiloados outros imóveis que ajudarão a manter a regularidade do pagamento das aposentadorias e pensões. Atualmente, cerca de 45% destes benefícios são pagos dentro do mês”, explica o presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima.

Para habilitar-se à Concorrência, o interessado deverá atender as exigências do item 2 do edital (Habilitação), juntamente com a apresentação da Proposta de Compra (Anexo III), devendo os respectivos envelopes (n° 1 e n° 2), lacrados, serem entregues no na sede do SergipePrevidência no dia 19 de setembro de 2019, das 08h às 12h. A abertura dos envelopes será efetuada no dia 27 de setembro de 2019, às 10 horas, na Sede Administrativa do SergipePrevidência, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem ao ato.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (79) 3198-0809 e 3198-0824.

Outros imóveis

O SergipePrevidência possui ainda dez apartamentos de 124 m2 para serem negociados no Condomínio Residencial João Sales de Campos, localizado no bairro Grageru, no valor de R$ 156.000,00. Mais informações podem ser obtidas através da Diretoria Administrativa e Financeira do órgãos pelo telefone (79) 3198-0814.

Foto: Grupamento Tático Aéreo

Por Maira Andrade