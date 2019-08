Guarda Municipal de Rosário do Catete devolve moto roubada a proprietária

21/08/19 - 05:26:45

Na manhã dessa terça-feira (20) mais uma vitima de assalto na região norte, recebeu da Guarda Municipal de Rosário sua moto a qual foi tomada de assalto no dia 09 de Agosto no povoado Nascença no município de São Francisco.

A Sra. Lindaura foi assaltada quando estava em um bar no referido povoado, 03 indivíduos portando arma de fogo anunciou o assalto levando 02 motos das vítimas com destino ignorado.

Guarda Municipal de Rosário do Catete