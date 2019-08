Morte na garupa

21/08/19 - 07:35:56

Diariamente, motoqueiros acidentados chegam ao Hospital de Urgência de Sergipe, enquanto outros tantos morrem antes de serem socorridos. Para se ter uma ideia do tamanho dessa tragédia, somente Aracaju registrou 740 acidentes envolvendo motos entre janeiro e julho passado, número superior às 721 ocorrências registradas durante todo o ano de 2018. Pior é que esse número tem aumentado na mesma velocidade em que cresce a venda de motocicletas. Pelo seu preço, facilidades de pagamento e por consumir menos combustível do que os carros, a “motoca” virou uma praga, tendo, inclusive, substituído o cavalo e o jumento na zona rural. O grave é que esse veículo de duas rodas é, quase sempre, conduzido por jovens afoitos e sem qualquer experiência no trânsito. Por isso mesmo, eles ignoram o perigo de dirigir após beber exageradamente. Não sabem, coitados, que ao agirem assim estão transportando a morte na garupa. Misericórdia!

Escapou de boa!

Quem está sorrindo de orelha a orelha é o deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC). Tudo porque a Justiça Eleitoral o absorveu da acusação de ter abusado do poder econômico na campanha passada. O placar de sete a zero em favor de Ibrain também lavou a alma do prefeito afastado de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), acusado de ter usado a máquina pública para eleger o herdeiro. Para completar a alegria da família, só falta a Justiça permitir que Valmir reassuma a Prefeitura, hoje administrada pela vice Hilda Ribeiro (SD). Aff Maria!

Dou-lhe uma…

O governo de Sergipe vai torrar nos cobres 154 mil metros quadrados do Aeroclube de Aracaju e 10 apartamentos localizados na zona sul da capital. Ideia é arrecadar o mínimo de R$ 9 milhões somente com a venda das três áreas do campo de pouso. O lance inicial para comprar um apartamento é de R$ 165 mil. Quem está torcendo pelo sucesso do leilão é José Roberto de Lima, presidente do SergipePrevidência, pois a grana vai capitalizar o Fundo Financeiro Previdenciário de Sergipe. Tá interessado?

Quem pode, pode

Vida boa mesmo é a do vereador de Areia Branca, Hugo Oliveira Lima (PSDB). Além do gordo salário como parlamentar, o tucano ainda tem uma bem paga boquinha na Emsetur. O acumulo de função foi denunciado pelo deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), que critica o governo por distribuir cargos com aliados. O vereador se defende, afirmando que a Câmara só tem duas sessões semanais, realizadas em horário diferente do expediente da estatal de turismo, onde ele atua como assessor jurídico. Então, tá!

Defesa inflamada

O deputado estadual Francisco Gualberto (PT) saiu em defesa do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice Eliane Aquino (PT), cassados sob a acusação de abusarem do poder econômico. E o petista até ensaiou uma aulinha para os desembargadores do TRE: “Caso a legislação tivesse sido interpretada ao pé da letra, Belivaldo e Eliane teriam sido inocentados”. Independente da inflamada defesa de Chiquinho, o governador e a vice vão ao Tribunal Superior Eleitoral tentar reverter o elástico placar de seis a um. Marminino!

Me dá um dinheiro aí

Ciceroneado pelo deputado federal Laércio Oliveira (PP), o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) foi recebido pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM). Na agenda, um pedido para o demista enviar ao Senado, o quanto antes, o contrato de um empréstimo de R$ 300 milhões para a Prefeitura. Os recursos serão usados em obras de infraestrutura, mobilidade urbana e na construção de 420 casas em Aracaju. Lorenzoni prometeu atender à reivindicação do comunista. Ah, bom!

Pedindo socorro

Os governadores do Nordeste foram ao Supremo Tribunal Federal pedir que um julgamento rápido do processo que devolve aos estados a complementação Fundef. A dívida bilionária da União para os estados pode chegar a R$ 50 bilhões. Segundo o governador Belivaldo Chagas (PSD), o presidente do STF, ministro Dias Tofolli, prometeu atender a reivindicação: “Estamos confiantes que, em breve, poderemos contar com esse reforço financeiro para a educação”, disse Chagas. Deus te ouça!

Página virada

Pelo visto, o empresário João Tarantela terá que se virar nos trinta para retomar o comando do PSL em Sergipe. Para tristeza dele, os novos “donos” da legenda no estado, deputado estadual Rodrigo Valadares e vereador Cabo Amintas, – ambos do PTB – foram recebidos em Brasília por Luciano Bivar, o todo poderoso presidente nacional do PSL. Os petebistas saíram do encontro exultantes e garantindo que na ótica da cúpula pesselista Tarantela é página cúpula. Crendeuspai!

Apelo aos céus

Nesta quarta, o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) será o orador do culto promovido pela Frente Parlamentar Evangélica nas dependências da Câmara, em Brasília. Noventa deve aproveitar pra rogar a Deus que abrande os espíritos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em breve, suas excelências julgarão o pedido da Procuradoria-Geral da República para que restabeleça a prisão preventiva de Valdevan, acusado de fraudar a prestação de contas da campanha eleitoral por meio de doações simuladas. Santo Cristo!

Tropa do barulho

De um bebinho, com cara de sargento Tainha, ao saber que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) trata os filhos por Zero Um, Zero Dois e Zero Três: “E quem é o Recruta Zero da família? Seria o pai do barulhento trio?”. Danôsse!

