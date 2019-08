Parceiros renovam os estoques de sangue no Hemose

Para prestar atendimento à comunidade, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) conta com a solidariedade de diversos voluntários a exemplo das estudantes do curso auxiliar de enfermagem

O ato da doação regular de sangue, além de altruísta, colabora com as demandas transfusionais da rede hospitalar pública e privada do Estado. Para prestar atendimento à comunidade, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) conta com a solidariedade de diversos voluntários a exemplo das estudantes do curso auxiliar de enfermagem, Lidiane Souza e Andreia Silva Lima.

“Fiz minha primeira doação depois que entendi a importância do serviço para quem faz uso do sangue em seus tratamentos. Sem sangue a gente não vive. Sangue é vida”, comentou Souza. Já Andreia decidiu doar estimulada pela amiga e após uma visita técnica realizada à unidade de hemoterapia, através da parceria com a Escola de Enfermagem Santa Bárbara. “Fiquei muito impressionada com tudo que vi aprendi”, completou ela.

De acordo com a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, atualmente o Hemocentro de Sergipe vem mantendo a regularidade do estoque de sangue, entretanto, a participação efetiva de voluntários é fundamental para manter os estoques em quantidade suficiente para o atendimento dos serviços de saúde.

“A necessidade de transfusão sanguínea é diária para atender pacientes internados em unidades de saúde que realizam procedimentos de média e alta complexidade, como cirurgias cardíacas, ginecológicas e ortopédicas. Temos ainda os tratamentos de pacientes oncológicos, renais crônicos, leucemias, além dos usuários portadores de patologias hematológicas, como anemia falciforme, que são assistidos no ambulatório do Hemose”, justificou a assistente social.

Para finalizar, Rozeli informou que o serviço de Captação, intensificou as convocações para reposição dos sangues A, O, B e Ab negativo. “Desde a semana passada retomamos as ligações telefônicas diretamente do hemocentro e através da parceria com o Call Center do Banese, onde convidamos esses doadores potenciais para fazer a doação agendada”, detalhou.

A doação de sangue requer alguns critérios básicos como, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e peso superior a 50 quilos. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.