PC prende segundo envolvido em estupro de autista no interior; o terceiro está foragido

21/08/19 - 12:42:18

Dois, dos três acusados pela prática de estupro cometido contra um adolescente com autismo, de 14 anos de idade, já estão presos.

A Polícia Civil prendeu o segundo envolvido no estupro de um adolescente autista de 14 anos praticado em julho deste ano na cidade de Tobias Barreto. Na segunda-feira, 19, foi preso José Adson do Nascimento Santos, conhecido como “Teu”, em cumprimento a mandado de prisão. As buscas seguem para chegar até o terceiro envolvido no crime.

De acordo com o delegado Fábio Alan, o inquérito policial aberto para a investigação do crime já foi concluído. Pelas circunstâncias mostradas nos três vídeos que os próprios suspeitos gravaram, ficou constatado o estupro. Diante do apurado, foi representada a prisão preventiva do envolvido que já estava detido.

No dia 19 de julho, foi preso em flagrante Claudionor Batista de Oliveira, o “Totoca”. No decorrer das investigações, o Ministério Público entendeu que as prisões preventivas deveriam ser estendidas aos demais envolvidos no crime. Diante da expedição dos mandados de prisão, o segundo envolvido já foi preso.

A Polícia Civil iniciou buscas para chegar até Ricardo Silvino dos Santos, que encontra-se foragido. Informações e denúncias sobre a localização do suspeito podem ser repassadas pela população de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Caso

No começo da tarde da sexta-feira, 12 de julho, uma moça que estava responsável pelo adolescente compareceu a delegacia e disse que reconheceu o menino que aparecia nos vídeos que circulava em grupos de Whatsapp da cidade.

Os policiais realizaram as oitivas com o depoimento da moça responsável, e também do adolescente que identificou o Claudiomar como o executor dos atos sexuais no vídeo. Após a confirmação, foi realizada a representação pela prisão temporária do suspeito identificado nas gravações.

O primeiro suspeito preso foi localizado a partir de informações fornecidas por meio do Disque-Denúncia. Ele foi encontrado na rodoviária da cidade, no momento em que esperava um ônibus com destino a cidade de Caruaru (PE). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada , fez a abordagem e localizou o suspeito.

Informações e foto SSP