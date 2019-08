Prefeita de Japaratuba anuncia retorno do transporte universitário

21/08/19 - 17:00:58

Em reunião realizada na manhã de hoje, 21, com os estudantes universitários de Japaratuba, a prefeita Lara Moura anunciou o retorno do Transporte Universitário a partir da próxima segunda, 26.

Na reunião a prefeita destacou as dificuldades que passa o município, mas mesmo assim assumiu o compromisso do retorno do transporte universitário.

“Estamos viajando a Brasília para junto com o ex-deputado federal André Moura, viabilizar recursos, que possa assegurar o transporte, mas, mesmo que esses recursos não sejam liberados de imediato, vamos ficar mantendo o transporte”, disse a prefeita.

Lara garantiu que priorizará todos os oito ônibus completos com motoristas e combustíveis, fazendo reduções de gastos em outras áreas para que os universitários continuem contando com os oito ônibus transportando diariamente cerca de 400 estudantes e fazendo 11 linhas.

Ficou acordado entre a prefeita e os alunos, que a partir de hoje uma comissão será feita em cada transporte, além de uma outra comissão formada por quatro alunos daqueles que lá estavam na reunião de hoje que levarão diretamente a Lara, qualquer problema futuro que possa ocorrer.

Estiveram presentes a reunião os vereadores Pedro da Cultura (presidente da Câmara), Manoel Ismerim, Nené de Dona Cenira (Líder da Prefeita), Geovânia do Travessão, Ninho da Saúde e Anselmo Rocha.

Secom/Japaratuba