Projeto Teatro no Museu estreia novo espetáculo no próximo sábado, 24

21/08/19 - 13:59:39

Apesar do fechamento temporário do Museu da Gente Sergipana as apresentações voltam a acontecer no átrio com o espetáculo ‘Meu Pé de Laranja’, da Então Companhia de Arte

No 24 de agosto, mesmo com o fechamento temporário do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, terá início mais uma temporada de espetáculos para o público infantil do Teatro no Museu. Dessa vez, quem traz a magia das artes cênicas para o átrio do museu é a Então Companhia de Arte com a peça ‘Meu Pé de Laranja’. As apresentações acontecerão nos dias 24 e 31 de agosto e 14, 21 e 28 de setembro, sempre às 16h.

A narrativa é inspirada na obra de José Mauro e trata-se de uma imersão no universo infantil. A história conta sobre o desatino de um menino, Zezé, que carrega consigo o grande sonho de um dia se tornar poeta. Porém, de família humilde e em uma cidade humilde, o garoto é desacreditado por tudo e por todos, o que o faz quase desistir de seus sonhos. É neste universo, que Zezé acaba encontrando um amigo inesperado, que o ajuda e convence da importância de persistir.

O Teatro no Museu atua há três anos propiciando espaço para que histórias como essas sejam contadas, além de ser um palco acolhedor para os artistas que as constroem e para o público que as recebem. Seu objetivo continua sendo incentivar os projetos de artes cênicas direcionados ao público infanto-juvenil e fomentar a produção artística local. Neste ano o projeto conta com a parceria das Companhias Mamulengo de Cheiroso; Trem Bão de Teatro e Música; A Tua Lona; Então Cia. de Arte; Cia. das Artes Tetê Nahas, além do grupo teatral Palco dos Sonhos.

Os espetáculos são realizados aos sábados no átrio do Museu da Gente Sergipana e os ingressos são adquiridos no próprio museu, antes de cada apresentação no valor de R$30,00 inteira e R$ 15 meia, sendo que adulto acompanhado de uma criança paga meia. Mais informações através do telefone do Instituto Banese (79) 3218-1551.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA EDIÇÃO 2019

5ª Temporada (24 e 31/08 e 14, 21 e 28/09)

Espetáculo: Meu Pé de Laranja

Companhia: Então Companhia de Arte

6ª Temporada (05/10 a 26/10 – 09/11 a 30/11)

Espetáculo: Um Sonho de Natal

Companhia: Cia. das Artes Tetê Nahas

Por Tarcila Holanda