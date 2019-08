Saúde e bem-estar da mulher depois dos 40 anos é tema de palestra online

No dia 29 de agosto, às 20h, acontecerá a primeira edição do webinário “Mente e corpo: uma reprogramação necessária”, sob o comando dos profissionais da área da saúde, a biomédica especialista em estética Camila Oliva, a psicóloga Patrícia Pinatti e o personal trainer Felipe Farias. O trio esclarecerá algumas dúvidas sobre o tema: “Saúde e bem-estar da mulher depois dos 40”. A palestra será online e transmitida no perfil oficial do Instagram do SPA Quarto de Menina @clubspaquartodemenina.

Com o objetivo do promover a reprogramação da saúde metal e do corpo da mulher, os profissionais da área da saúde estarão reunidos em um ciclo de palestras que trará uma programação diversificada fomentando a qualidade de vida, além de possibilitar abordagens que envolvem beleza e estética, massagem, relaxamento e terapias complementares.

“Nosso maior desafio hoje é reprogramar e desmistificar alguns “padrões” impostos pela sociedade. Então, nada mais justo que o webinário para falar diretamente com mulheres em um espaço de fácil acesso para um número grande de pessoas, como a internet. A proposta do webinário é ser um seminário não presencial e que fosse transmitido ao vivo pelas redes sociais com especialistas da área para ser um momento de reflexão e de quebra de paradigmas. Afinal, estamos em uma era que muito se fala nessa tal “modernização”, mas ainda há preconceito e tabus com mulheres depois dos 40 anos”, pontua a biomédica especialista em estética e proprietária do Club SPA Quarto de Meninas, Camila Oliva.

Segundo a psicóloga e convidada do Webinário Patrícia Pinatti, desenvolver ambientes que questionem padrões a fim de trazer uma nova versão é extremamente importante e saudável. “A saúde e o bem-estar feminino ultrapassam os padrões estéticos da juventude eterna e acompanham a sociedade, que se propõe a renovar os papéis e avançar para uma nova maneira de encarar o envelhecimento físico. Reprogramar é a palavra de ordem neste momento”, ressalta.

Já o personal trainer, Felipe Faria destaca que a atividade em grupo é uma rede social praticada há muito tempo. “Algumas pesquisas apontam que mulheres nesta faixa etária se sentem sozinhas e com dificuldade de ressocializar, pois muitas vezes essas mulheres estavam vivendo apenas para o casamento e automaticamente esqueceram do seu real papel na sociedade e a atividade em grupo é uma opção saudável e eficaz para que essas mulheres voltarem a se sentirem bem e com saúde”, finaliza.

