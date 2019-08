SEFAZ E FAMES ESTREITAM PARCERIAS PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO

21/08/19 - 13:20:42

O fortalecimento de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames) foi o tema principal da reunião entre secretário Marco Antonio Queiroz e o presidente da entidade, Christiano Rogério Rego Cavalcante.

O encontro, que também contou com a presença do assessor especial da Sefaz, Marcos Venícius Nascimento, motiva a ampliação de ações que auxiliem no aumento da receita, especialmente do ICMS, para o Estado e consequentemente, para os municípios, assim como permite promover uma transparência ainda maior dos dados relativos à arrecadação.

O secretário da Fazenda mostrou o interesse da Sefaz em consolidar essa parceria, afirmando ser uma via de mão dupla. “Acho importante encontros como esses, pois estamos tratando de assuntos de interesse comum. Aproveitei a oportunidade para solicitar que os municípios se engajem na nossa busca de aumento da receita. A Fames é uma entidade muito útil numa parceria para fiscalização no recolhimento do ICMS, além de outras iniciativas de cidadania fiscal, por exemplo”, afirmou.

Já Christiano Cavalcante, que também é prefeito de Ilha das Flores, destacou a representatividade da Fames junto aos municípios e a importância de estreitar relações para o melhor planejamento financeiro das prefeituras, a partir dos dados disponibilizados pela Sefaz.

A Fames

A Federação dos Municípios do Estado da Sergipe (Fames) é uma entidade que reúne 57 Municípios e atua como um fórum permanente de debates acerca de todas as questões comuns, além de prestar serviços de natureza técnica especializada. As atividades desenvolvidas, sempre em união com as prefeituras associadas, têm ampliado e fortalecido as capacidades administrativa, econômica e social de cada município.

Foto: Submark/Sefaz