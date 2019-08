SergipeTec e Unit firmam parceria para realização de oficinas de Alfabetização

21/08/19 - 13:40:11

O Sergipe Parque Tecnológico e a Universidade Tiradentes firmam nova parceria. Desta vez, foi a assinatura de um termo de cooperação, cujo objetivo é o desenvolvimento de atividades conjuntas para proporcionar aos alunos e jovens atendidos pelo SergipeTec, oficinas de Alfabetização informacional e Letramento multimidiático. As ações serão desenvolvidas pelo Centro Vocacional Tecnológico (CVT), do Parque, e pelo Núcleo de Criatividade, Tecnologias & Inovação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unit.

Joyce Lima é estudante do 9º ano da Escola Estadual Armindo Guaraná e participou de uma das oficinas. “Antes, eu clicava em qualquer informação, sem antes checar as fontes. Com a oficina sobre Fake News, entendi melhor como é importante, primeiro, pesquisar se a informação é verdadeira, verificar a fonte original, e somente depois, compartilhar a informação. Até porque é meu nome envolvido no compartilhamento”, declarou.

Uma dos focos do CVT é realizar ações, projetos e eventos ligados à tecnologia que contribuam com a preparação profissional dos jovens. O presidente do SergipeTec, Brenno Barreto, explica que o Centro Vocacional funciona como uma ponte entre estudantes, o mercado de trabalho e sociedade, desenvolvendo social e economicamente Sergipe.

“A cada trabalho nosso, seja ele curso, projeto ou outro tipo de evento, pretendemos despertar, plantando a ‘sementinha’, do potencial empreendedor dentro de cada participante. No caso dessa nova parceria com a Unit, o objetivo é desenvolver habilidades no campo da Alfabetização informacional, quanto ao uso de informação para a construção de conhecimento científico, desenvolvendo e preparando o educando para a vida cidadã e profissional”, agradece Brenno.

Ao lado do Reitor da Unit, Jouberto Uchôa, o coordenador do Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado da Unit e presidente do ITP/Unit, Diego Menezes, esclarece que esse novo termo de cooperação vai funcionar como um instrumento guarda-chuva.

“A partir dele, vamos elaborar um plano de trabalho diversificado e contínuo. Porque hoje, temos uma efetiva ação através do Programa de Educação. Mas, certamente, vamos colaborar com todos os nossos outros programas, para pensar e implementar outras ações que possam contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Portanto, vêm outras propostas para ampliarmos essa nossa relação com o Parque, que tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do nosso estado, em consonância com o olhar diferenciado de Brenno, que traz ações e ideias de concretização do que é o Parque Tecnológico para o Estado de Sergipe”, conclui Diego.

Por Flávia Nunes

Foto assessoria