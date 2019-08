Noiva de Gabriel Diniz diz que jóias do cantor foram roubadas após queda do avião em SE

22/08/19 - 05:16:35

A psicóloga Karoline Calheiros, noiva do cantor Gabriel Diniz, morto em acidente aéreo ocorrido em maio no município de Estância, em Sergipe, publicou nesta quarta-feira (21) em seu perfil no Instagram, que as jóias do cantor foram roubadas após a queda do avião.

Segundo Karoline, o cantor andava com uma mochila que continha jóias desenhadas por ele. Ela contou que a caixinha onde o cantor guardava suas jóias foi roubada após a queda da aeronave.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe (SSP/SE) ainda não se pronunciou sobre as declarações feitas pela noiva do cantor.

Veja o que diz Karoline sobre o desaparecimento das jóias:

“Todas as peças de ouro dele foram roubadas no acidente. Infelizmente. Na mochila dele tinha um compartimentozinho que ele colocava as joias dele. Tudo foi embora. Que as pessoas que estão com esses objetos sejam abençoadas porque isso tem um grande significado para a gente, até porque ele criava, ele desenhava e bolava tudo que usava. A gente tem um ourives lá em João Pessoa que fazia todas as peças para ele. Mais do que o ouro, tinha um valor sentimental porque era uma obra dele”.

Foto redes sociais

Com informações de: https://claudia.abril.com.br/famosos/noiva-gabriel-diniz-relato-roubo/