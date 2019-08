Governadores do nordeste preocupados com privatizações anunciadas por Bolsonaro

22/08/19 - 15:32:04

Os governadores de estados do Nordeste reunidos desde o inicio da manha desta quinta-feira (15) em Terezina, para discutir o consórcio dos estados, afirmaram que estão preocupados com as privatizações de estatais, como os Correios, anunciadas na quarta-feira à noite pelo governo Jair Bolsonaro.

Sem estudos técnicos sobre os impactos das vendas, elas “poderão trazer consequências negativas para a soberania nacional e um possível retrocesso à integração regional”, diz uma carta assinada pelos governadores.

Participando de um encontro do Consórcio Nordeste em Teresina ontem, eles também anunciaram que farão viagens internacionais pela Europa para tentar atrair investidores para o Nordeste.

Estavam presentes os governadores da Bahia (Rui Costa), do Ceará (Camilo Santana), do Maranhão (Flávio Dino), da Paraíba (João Azevedo), do Piauí (Wellington Dias), do Rio Grande do Norte (Fátima Bezerra) e do Sergipe (Belivaldo Chagas), além dos vice-governadores do Alagoas (Luciano Barbosa) e de Pernambuco (Luciana Santos).

O governador do Maranhão afirmou que a posição do grupo é “em nome de 13 milhões de desempregados” e de uma economia que “vai caminhar para a queda do PIB [Produto Interno Bruto] pelo sexto ano seguido”.

“Queremos mostrar que não confundimos diferenças com uma polarização irracional que atrapalha o país”, disse Flávio Dino.