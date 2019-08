5ª feijoada chegay: evento alternativo acontece no domingo 25 de agosto

22/08/19 - 06:31:15

Repetindo o sucesso que foi nas edições anteriores, a 5ª FEIJOADA CHEGAY será realizada no domingo 25 de agosto, numa alusão à Parada LGBT que acontecerá nesse mesmo dia, na Orla de Atalaia. O evento terá início em um sugestivo horário, 10h44min24s, dirigido especialmente ao público alternativo, mas aberto a todos os amantes de uma boa programação. O local será o ESPAÇO DELA’S LOUNGE, localizado à Av. Carlos Gomes, Nº 10, Bairro Inácio Barbosa, ponto efervescente de baladas em Aracaju-SE.

A festa não tem hora para acabar e será estendida até à madrugada, ao som das maiores divas nacionais e internacionais na telona do espaço e com o espetacular KARAOKÊ da casa, para quem quiser soltar a voz e mostrar seu talento no THE VOICE DO ESPAÇO DELA’S. Haverá premiação para quem atingir a pontuação máxima.

A Empresa Promotora de Eventos By Ellen avisa que não faz parte da organização da Parada LGBT, mas apoia todos os movimentos em prol dos direitos humanos e conta sempre com a presença do seletivo público em suas festas. A promoter Elen Ferreira, vencedora do último PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS – categoria MEI em Sergipe, sugere que as pessoas que vão à Parada LGBTT, como também às demais que não desejam ir à Parada, que todas marquem presença no seu evento alternativo para curtirem o delicioso almoço do domingo mais colorido da cidade, preparado pelo Chef Marcelo Antônio da Hamburgueria e Massas Du Cheff.

A entrada é grátis, pague só o que consumir! Além da feijoada, o cardápio apresentará outras opções de pratos, também à venda para consumação, aceitando-se todos os cartões de crédito e débito. +INFO: (79) 99972-6372 By Ellen Produções ou 99110-1497 J A Produções / @espacodelaslounge.

Da assessoria