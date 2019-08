ALESE APROVA PL QUE CRIA SEMANA DE COMBATE À DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA

22/08/19 - 05:00:45

Foi aprovado por unanimidade nesta quarta-feira (21), o projeto de lei (PL) 99/2019, que institui a semana de Orientação, Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica. O PL, de autoria do deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23), prevê que os eventos alusivos sejam realizados anualmente na última semana de março e que sejam incluídos no calendário anual de campanhas institucionais da Secretaria de Estado da Saúde.

Segundo Dr. Samuel, a ideia do PL é conscientizar as crianças, adolescentes e jovens sobre o uso das novas tecnologias. “Nós vemos hoje que os pais já começam cedo a deixar os filhos na frente da televisão ou celular. A tecnologia é muito bem vinda, mas quando usada de forma correta e sem vícios. O que temos visto são jovens dependentes tecnológicos, com transtorno psicológicos, ansiedade e até falta de convivência com os parentes e amigos pelo uso excessivo do celular. Queremos conscientizar essas pessoas a se socializarem”, disse o autor do projeto.

O parlamentar reforçou a importância da família nessa luta pela não dependência tecnológica. “Os pais e familiares são muito importantes nessa conscientização. Veja o que seu filho está fazendo, peça para ele deixar o celular de lado e conversar cara a cara. Se você tem filho criança, atenção. Não ensine-o a crescer com um celular na mão. Isso tem prejudicado nossa sociedade. As pessoas não se olham e não se conversam, tudo pela dependência tecnológica”, lamentou.

O Projeto de Lei segue para sanção do governador Belivaldo Chagas.

Fonte e foto assessoria