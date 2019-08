Após período de chuvas, Prefeitura de Lagarto retoma serviços e obras públicas

22/08/19 - 05:30:48

A grande operação tapa-buracos está de volta. Essa é a novidade após se encerrar um longo período chuvoso no município de Lagarto. A Prefeitura retomou essa semana, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, além do tapa-buracos, diversos serviços no setor de obras.

“Mesmo durante as chuvas a gente estava realizando ações para amenizar os efeitos e consequências delas. A partir de agora vamos dar continuidade aos demais serviços, como recuperação de estradas e ruas e reparos em diversos bairros”, informou a Prefeita Hilda Ribeiro.

Em apenas dois dias, a Prefeitura conseguiu realizar reposição de lâmpadas, recuperação de ruas e estradas, limpeza e revitalização urbana nos bairros: Ademar de Carvalho, Alto da Boa Vista, Estação e no Centro, além dos povoados Mariquita, Olhos D’Água, na região da Brasília e Tapera dos Gatos.

No Ademar de Carvalho, a Rua Direita terá seu problema resolvido em breve, pois um novo encanamento está sendo colocado no lugar do danificado. Já no Alto da Boa Vista e no Centro a equipe de recuperação de ruas entrou em ação para realocar paralelepípedos e realizar tapa-buracos.

As estradas dos povoados Mariquita, na região dos Olhos D’Água, e Urubu, na Brasília, receberam novamente as máquinas para revitalizar as vias. Além disso, as equipes da limpeza urbana também foram enviadas para os povoados, inclusive para repor toda a iluminação pública.

Prefeitura de Lagarto