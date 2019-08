Belivaldo: Sergipe vive cenário favorável à implantação de grandes empreendimentos

22/08/19 - 18:58:31

O governador Belivaldo Chagas apresentou as potencialidades de Sergipe durante a Abertura da 1ª Edição do Abdib Fórum: Infraestrutura Regional – Edição Nordeste, nesta quinta-feira (22), na capital do Piauí, Teresina. Dentre as características destacadas por Belivaldo sobre Sergipe, a diversidade energética do estado foi ressaltada. As vocações econômicas, privilegiadas por sua localização geográfica e diversificadas por sua disponibilidade de minerais, dentre outros; a oportunidades de negócios, sobretudo no que diz respeito ao Complexo Industrial Portuário e toda a cadeia produtiva que se desenvolverá a partir da termoelétrica de Sergipe e da descoberta do gás de águas profundas, nos campos da Petrobrás; assim como a existência de uma base de conhecimento em expansão, também foram pontuadas pelo governador de Sergipe.

– Sergipe, atualmente, volta-se para a área da energia, isso se faz em função de um novo momento que o Brasil vive, que o Nordeste vive e que Sergipe vive em função do gás natural. Nós temos informações de poços que foram descobertos recentemente, novos campos de gás natural de alta qualidade na bacia de Sergipe com capacidade estimada de produção de 20 milhões de metros³/dia, o que equivale a 1/3 da produção brasileira, disse o governador por Sergipe.

Belivaldo anuncia que a Petrobrás, inclusive, já anunciou a construção de 128 Km de gasoduto para interligar a rede lá existentes: “Também no campo energético, temos projetos em andamento de energia eólica e a maior termelétrica em construção da América latina, prevista para entrar em operação em janeiro de 2020 e que poderá suprir 15% da demanda da energia do Nordeste, graças às suas unidade geradoras capazes de produzir 1.551 megawatts”.

Segundo Belivaldo Chagas, “com relação à energia solar, nós já temos em licenciamento, e deverá ir a leilão agora no mês de setembro ou outubro, projetos para produção de energia, cuja capacidade instalada é de aproximadamente 1.200 megawatts numa área de 2,4 mil hectares no município de Canindé de São Francisco, vizinho à Usina de Xingó. Somos também produtores de petróleo, mais recentemente com essas descobertas nas áreas profundas do pré-sal, a nossa posição está entre o 5º e o 7º produtor do Brasil”.

O chefe do Executivo de Sergipe explicou que o Abdib Fórum é uma oportunidade de discutir a necessidade e a viabilidade de investimentos em infraestrutura para aflorar essas potencialidades que tendem a trazer mais desenvolvimento não somente para Sergipe, mas para o Nordeste e o Brasil.

“Vivemos um momento de cenário favorável à implantação de grandes empreendimentos, que irão gerar mais desenvolvimento para o nosso estado e região. Nosso governo trabalha para aproveitar essas oportunidades e construir um futuro melhor para todo nosso povo. Estamos de braços abertos para o mundo. Precisamos e queremos o desenvolvimento do Nordeste dentro desse novo momento de perspectiva de união para crescer e somar”, colocou o governador de Sergipe.

Fórum – Por meio da promoção de um diálogo qualificado com importantes agentes do setor público e privado em prol de uma agenda de ações com vistas ao estímulo dos investimentos da região, o seminário tem como objetivo consolidar a visão de que a infraestrutura é vetor para o desenvolvimento sustentável.

O governador do Piauí, Wellignton Dias, fez a abertura do Fórum Infraestrutura Regional – Edição Nordeste. Além de Dias, o evento contou com a participação dos governadores do Piauí, Wellington Dias; do Maranhão, Flávio Dino; da Paraíba, João Azevedo; do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra; da Bahia, Rui Costa; e do Ceará, Camilo Santana; da vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santo e do vice-governador de Alagoas, Luciano Barbosa; além de autoridades governamentais dos setores de transportes e logística, energético, saneamento básico e resíduos sólidos. O presidente do Conselho de Administração da Abdib, Britaldo Soares e o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord de Faria, também participaram da edição no Nordeste.

Dias afirmou que o encontro foi importante para geração de novos negócios para toda a região. “Temos a oportunidade de mais pessoas conhecerem o Nordeste. O Nordeste não é problema. O Nordeste é a solução. É um mapa de oportunidades”, declarou o governador do estado anfitrião.

De acordo com a Abdib, a Região Nordeste foi escolhida para a realização do 1º fórum regional por apresentar inúmeras oportunidades para investimentos em infraestrutura. As potencialidades da região para a geração de energia por fontes limpas, solar a eólica, e a localização privilegiada dos pontos e aeroportos mais próximos aos mercados americano e europeu, o que incentiva o fortalecimento da rede de transportes, com enorme potencial para atração e desenvolvimento de projetos foram destacadas.

Investimentos – Segundo estudo da Abdib, o Brasil investiu, em média, 1,7% do PIB na infraestrutura nos últimos três anos – e nunca investiu mais que 2,5% nos últimos 15 anos. Mas precisa investir 4,3% do PIB por dez anos seguidos para remover gargalos que dificultam o avanço da produtividade e o desenvolvimento econômico e social.

Para a Abdib, a retomada do investimento é fundamental para estimular a atividade econômica e o país voltar a crescer de forma sustentável, com aumento da produtividade.