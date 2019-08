BELIVALDO: PPPs SÃO OS PRINCIPAIS PILARES DE SERGIPE PARA MODERNIZAR O ESTADO

22/08/19 - 17:50:56

Governadores do Nordeste e empresários reunidos nesta quinta-feira (22) em Teresina conheceram as potencialidades de cada Estado, com foco nas PPP’s e concessões. Todos estiveram no Fórum Abdib Infraestrutura, para discutirem as janelas de oportunidades que Estados do Nordeste possuem em termos de Parceria Público-Privadas e dos mais diversos investimentos que poderão acontecer no Nordeste e no Brasil.

O governador Belivaldo Chagas disse, ao falar no Fórum, que “Sergipe tem como um dos principais pilares do nosso planejamento estratégico a modernização do estado. E as PPPs são uma ferramenta moderna de gestão que vai nos ajudar em direção a essa missão”.

Belivaodo disse ainda que “fez questão de elogiar os estados do Piauí e da Bahia, que já avançaram bastante nessa modalidade”. E anunciou que Sergipe “caminha nesse mesmo sentido, buscando a garantia de mais eficiência e economia para possibilitar investimentos importantes para o povo sergipano”.