Câmara realizará Audiência Pública para lançar cartilha LGBT Socialista

22/08/19 - 13:18:25

Nesta sexta-feira, 23 de agosto, a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) vai realizar uma Audiência Pública para discutir os diretos e 50 anos de luta do segmento LGBT. O vereador Elber Batalha (PSB) foi o autor da proposição.

Durante a audiência, também será lançada a Cartilha Nacional do Segmento LGBT Socialista, além de uma exposição dos 50 anos de luta de uma parcela da sociedade mundial. O vereador Elber Batalha mediará a mesa que terá a presença de Flávio Brebs, ex-coordenador executivo da política LGBT do Distrito Federal e de Tathiane Araújo, secretária nacional do Segmento LGBT.

A Audiência Pública está marcada para as 10h, no plenário da CMA.

por Luciana Gonçalve