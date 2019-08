ADAILTON MARTINS SAI EM DEVESA DO GOVERNADOR BELIVALDO CHAGAS

22/08/19 - 13:10:56

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) respeita a decisão do colegiado do TRE/SE que foi contrária ao mandato do governador Belivaldo Chagas. Entretanto, confia na inocência do chefe de estado.

Adailton Martins acredita que em Brasília a decisão do TSE será revertida, favorecendo ao governador, pois entende que ele não infringiu a Lei Eleitoral. “A campanha foi realizada com lisura e Belivaldo conseguirá reverter à situação, pois foi o povo quem o escolheu”, declarou o parlamentar.

Da assessoria

Foto: Jadilson Simões