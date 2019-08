Entidades otimistas com lançamento do “Investe Turismo”

22/08/19 - 10:41:20

Projeto pretende melhorar a oferta de produtos e serviços turísticos, além de estimular o investimento público e privado, beneficiando desde pequenos empresários a grandes associações turísticas do estado

O Investe Turismo foi lançado em Sergipe nesta última segunda-feira (19), com o intuito de ramificar as possibilidades do turismo, por meio de ações que pretendem melhorar a oferta de produtos e serviços turísticos, além de estimular o investimento público e privado na Rota Aracaju/Canindé. Os municípios de Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras, Estância e Itabaiana também foram inseridos no projeto que, ao longo de sua aplicação, deverá introduzir novas rotas.

O evento contou com a presença de autoridades do setor público e privado, além de vários responsáveis pelas instituições ligadas ao trade turístico. Uma das instituições presentes foi a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR). De acordo com a presidente, Ellen Carvalho, a iniciativa vai ser importante para o trade, pois irá fomentar diversas pautas nos fóruns de turismo, contribuindo com desenvolvimento, a divulgação e a qualificação dos profissionais que trabalham nesta área no estado. “O projeto chegou em um ótimo momento. Em um momento no qual realmente estávamos necessitando de apoio financeiro. Acredito que Sergipe se tornará um dos grandes destinos turísticos do Brasil”, destaca.

Assim como a ABBTUR, a Associação Brasileira das Agências de Viagens de Sergipe (ABAV) faz parte do trade turístico sergipano. O presidente, João Ávila, observa que o Investe Turismo chega como grande apoiador da área em Sergipe e, principalmente, com ações essenciais. ‘A parceria entre o Sebrae, o Ministério do Turismo, a Embratur e o Governo de Sergipe para este projeto, faz com que possamos resgatar, principalmente, a esperança de uma maior possibilidade para os sergipanos e para os envolvidos na área turística. Esse é efetivamente o momento no qual podemos acreditar em bons ventos para o turismo”, pontua.

Mais sobre o projeto

Uma parceria firmada entre o Sebrae Nacional, o Ministério do Turismo, a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), vai fomentar o turismo, garantir a realização de providências para ampliar o acesso dos microempreendedores individuais e proprietários de micro e pequenas empresas às ferramentas de inovação, além de melhorar a oferta e promoção de produtos e serviços para a área turística.

“O governo entende que esta parceria é positiva e vai fortalecer os roteiros já existentes na Rota Aracaju e Canindé de São Francisco. Além disso, teremos que criar dois roteiros novos ao fim do projeto, que dará mais opções para os turistas que nos visitam. Estamos de braços abertos ainda para receber outras parcerias, pois entendemos que isso ajuda no crescimento e desenvolvimento do turismo no nosso estado”, destaca o secretário Sales Neto.

No estado, serão beneficiados 120 pequenos negócios ligados à atividade turística (meios de hospedagens, agências de viagens e receptivo, locadoras de veículos, transportadoras turísticas, guias de turismo, empresas de entretenimento e lazer, organizadores de eventos, bares, restaurantes e similares, artesãos e grupos folclóricos) e outros 60 potenciais empreendedores que atuam nos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras, Estância, Itabaiana e Canindé de São Francisco.

Todas as ações realizadas pelo investimento turístico serão executadas de forma integrada pelo Sebrae e pela Setur, tendo as secretarias municipais da área e o trade turístico como entidades parceiras.

Foto Marco Vieira