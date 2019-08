Escritora Lúcia Marques lança livro sobre a fundação da cidade de Maruim

Amante das palavras, a escritora e presidente da Academia Maruinense de Letras e Artes, (AMLA), Lúcia Marques, lança nesta terça-feira, (27), às 18h, no Gabinete de Leitura de Maruim, no Centro da cidade, o seu mais novo livro: “Maroim (1836 – 1891)”. O Livro Ata traz documentos históricos que atestam a fundação da cidade de Maruim (SE), com autoria de José Pinto de Carvalho (in memoriam), organizados pela professora, bióloga, jornalista e pesquisadora Lúcia Marques.

“O livro retrata o nascimento de Maruim à instituição de Vila, que mesmo sem a outorga, recebe a caracterização de cidade. Esse documento foi preparado, para ser um monumento como diz o pesquisador Jacques Le Goff. Quando Dr. Joel Aguiar me deu esse livro, ele disse: ‘Minha filha, aqui é uma relíquia’. Pegou o livro e reafirmou ‘A capa é em couro, contém o brasão do Império e as páginas são em marca água'”, contou Lúcia.

Aqui estão os projetos de um administrador, de uma vila, de uma cidade que estava nascendo para ser forte, para ser visível! Não só em Maruim, em Sergipe, mas no Exterior”, observou Marques.

José Pinto de Carvalho foi um português que fundou a cidade e instalou a Vila de Maroim. Apenas a partir de 1970 a nomenclatura é alterada para ‘Maruim’, atribuída, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – (IBGE).

A obra é a primeira da autora publicada pela Editora Diário Oficial do Estado de Sergipe, (EDISE).

Outras obras

Inventário Cultural de Maruim. Edição comemorativa aos 140 anos de Emancipação Política da cidade (1994)

Rosário do Catete (2000)

Sergipe Panorâmico (2002)

Caminhos da Capital:150 motivos para viver as ruas de Aracaju (2007)

Educadores de Sergipe à luz da República (1911-1971): (re) construindo trajetórias (2017)

Serviço

Lançamento do livro ‘Maroim (1836 – 1891)’ de José Pinto de Carvalho, organizado por Maria Lúcia Marques Cruz e Silva

Quando: 27 de agosto, às 18h

Local: Gabinete de Leitura de Maruim, Centro da cidade.

Valor: R$ 20,00

Por Lohan Muller