Evento direcionado ao segmento de festas infantis acontece neste fim de semana

22/08/19 - 10:51:34

Neste fim de semana, dias 23, 24 e 25, o RioMar Aracaju acolhe a 2ª edição da Rodada de Negócios Decor Kids, evento capitaneado pela empresária Dani Meneleu.

A Rodada de Negócios irá levar ao público diversos trabalhos realizados por renomados profissionais do segmento de festas infantis, as novas tendências em decoração, buffet, lembrancinhas, atrações e serviços diversos para quem pretende realizar uma comemoração inesquecível.

O evento que, durante três dias, irá reunir vários expositores em um só lugar, acontecerá no Espaço Cultural RioMar, localizado no segundo piso, ao lado da loja Ricardo Almeida.

Além de grandes oportunidades, a Rodada irá contar com oficinas, workshop, shows, apresentação de escolas e brincadeiras para as crianças. O evento estará aberto ao público na sexta (23) e sábado (24), das 9h às 22h. No domingo (25), das 14h às 21h.

Uma programação imperdível para toda a família! Confira a programação do evento e bons negócios!

Dia 23 (sexta)

18h – Apresentação da Turma da Fantasia

Dia 24 (sábado)

15h – Oficina de cupcake (Petit Malu)

16h – Oficina de cartonagem (Cut Cute – Dani Freitas)

17h – Oficina de massa de modelar caseira (Bem Querer)

18h – Oficina de biscoito (Dani Meneleu)

18h30 – Oficina de fotografia (Ricardo Torres)

Dia 25 (domingo)

14h30 – Oficina de laços (Maria de Laço)

15h – Workshop de maquiagem (Carla Andrade)

16h – Musical com a Live Produções

16h30 – Oficina de cupcake (Petit Malu)

17h – Apresentação da Turma da Fantasia

18h – Oficina de mandalas (Bem Querer)

19h – Baile à fantasia

Fonte RioMar Shopping