Feijoada da Somese marcará lançamento do seu novo Portal e do Guia Médico de Sergipe

22/08/19 - 05:35:33

Para marcar o lançamento do Guia Médico de Sergipe em formato impresso e do novo Portal de Notícias da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), a Instituição vai promover a Feijoada da Somese no próximo dia 31 de agosto às 12h, no Hotel Celi, somente para convidados.

O Guia Médico de Sergipe é uma ferramenta de grande importância para a sociedade sergipana pelo fato de disponibilizar de maneira online e física um catálogo com diversas especialidades médicas como: cirurgia vascular, cardiologia, ginecologia, neurologia e outros profissionais como: odontologistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e diversas clínicas e laboratórios.

No primeiro ano em que o Guia Médico Digital (www.guiamedicose.com.br) está no ar, foram contabilizados mais de 330 mil consultas ao site. Com informação atualizada, segura e de fácil acesso, todos conseguem encontrar o especialista que procura. A segunda edição já está sendo construída e a pretensão é aproximar, ainda mais, os profissionais da saúde com toda população de Sergipe.

O Portal de Notícias da Somese já existe, mas será relançado trazendo um formato mais moderno e design diferenciado para que o usuário acompanhe as informações apenas com um clique. Uma das novidades do novo site será a disponibilidade dos vídeos da TV Somese, opção de download dos livros produzidos pela Instituição, acessibilidade, além de ser responsivo (adaptado a qualquer ferramenta que o usuário esteja usando para facilitar a sua visualização).

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, está muito feliz com o lançamento da 1ª edição do Guia Médico de Sergipe e afirma que o objetivo dele é valorizar e divulgar os médicos e suas especialidades para que estejam mais próximos da população sergipana. Já o relançamento do Portal de Notícias da Somese será uma grande ferramenta para a sociedade e a classe médica acompanharem o trabalho e as ações da Instituição”, destacou Dr. Aderval.

Para o diretor-comercial da MedGuias, Adriano King, essa 1ª edição impressa do Guia Médico da Somese vem para apresentar a toda população uma opção de consulta de profissionais em todas as áreas da saúde. “Temos a segurança de que 100% dos médicos que participam do Guia, são especialistas e com registro no CRM. Isso mostra nosso compromisso com a população”, enfatizou Adriano.

Por Maraisa Figueiredo