Instituto Banese e Riomar realizam parceria em homenagem ao mês da cultura popular

22/08/19 - 06:04:38

A iniciativa proporciona contato com a cultura local através da interatividade e diversão

Desde o dia 18 de agosto, domingo, está sendo realizada no Shopping Riomar Aracaju uma ação que homenageia o mês da cultura popular. O projeto, em seu segundo ano consecutivo, é fruto de uma parceria entre o Instituto Banese e o shopping. O espaço intitulado ‘Viva Sergipe Riomar’ permanece aberto para visitação até o dia 28, próximo domingo, em frente à loja Leader.

A ação tem por objetivo criar um espaço de identificação que enalteça e valorize a sergipanidade de forma divertida e sensorial através de jogos como o Pebolim e o Xadrez da Gente, desenvolvidos e adaptados pelos educadores e supervisores do Museu da Gente Sergipana com o intuito de fazer referência direta a cultura popular do estado. O espaço também é contemplado com uma mostra fotográfica das principais manifestações culturais locais capturadas pelas lentes de Adilson Andrade, Arthur Leite, Igor Graccho, Ju Fontes e Pritty Reis.

De acordo com o visitante Raí Ramos, natural de Recife e morador da capital sergipana há 30 anos, é de suma importância que existam espaços como o ‘Viva Sergipe Riomar’. “É extremamente necessário que se criem iniciativas que estimulem a autoestima cultural do sergipano. É muito válido ter um lugar como este, onde a gente possa se reconhecer e ter orgulho da nossa identidade. Gostei bastante”, disse ele.

Para Carlos Vianna, supervisor do Instituto Banese, a ação atua dando visibilidade a cultura popular sergipana atingindo positivamente públicos de diferentes idades e classes sociais. “Estar aqui é mais uma maneira de dar visibilidade às manifestações culturais. Muitos sergipanos ainda desconhecem o quanto Sergipe é rico culturalmente. Só se valoriza o que se conhece. Esse espaço movimentado e frequentado por pessoas diversas é fundamental para divulgar a nossa identidade, a nossa cultura e as ações educativas que desenvolvemos no museu. As crianças brincam, os adultos brincam e também conhecem um pouco da nossa história através de jogos”, afirmou Carlos.

O espaço ‘Viva Sergipe Riomar’ está aberto para visitação gratuita das 10h às 22h. Lá o público conta com a presença dos educadores do Museu da Gente Sergipana para orientá-los nos atrativos.

Por Tarcila Olanda

Foto assessoria