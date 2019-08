JOVEM DE 20 ANOS É MORTO A TIROS NO GUAJARÁ, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

22/08/19 - 08:44:36

Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (20) enquanto trafegava com sua motocicleta em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela polícia militar são de que o jovem identificado como Thomaz Lima Ribeiro, 20 anos, foi surpreendido pelo executor no loteamento Guajará, localizado às margens da BR-101, em Nossa Senhora do Socorro.

Thomas foi atingido com pelo menos três disparos e morreu no local. Uma equipe do Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo.

A polícia vai investigar para descobrir o motivo do crime e prender o autor.