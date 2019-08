LAGARTO, COM 119 POVOADOS, ESTÁ HÁ 40 DIAS SEM REGISTRAR HOMICÍDIOS

22/08/19 - 05:48:38

Mesmo com o baixo efetivo policial, o município de Lagarto que é considerado um pólo universitário, completou 40 dias sem homicídios.

O fato vem sendo comemorado pela população e pelos policiais militares do 7º Batalhão que, mesmo com as dificuldades pela falta de estrutura e o baixo efetivo policial, tem feito um trabalho ostensivo e preventivo em todo o município, além de Riachão do Dantas, também atendido pelo mesmo Batalhão.

O Coronel Arthur Ervilha, comandante do 7º BPM, responsável pela segurança nos dois municípios, se manifesta positivamente sobre esses dados e aproveitou para agradecer a todos componentes, homens e mulheres do Batalhão, que não tem medido esforços para combater a criminalidade diariamente nas ruas de todos Município de Lagarto.