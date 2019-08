MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO PODE SOFRER INTERVENÇÃO DA JUSTIÇA

22/08/19 - 14:37:30

Segundo uma fonte do meio jurídico, o município de Canindé de São Francisco pode sofrer intervenção da Justiça do Estado a qualquer momento ou nos próximos dias. O pedido foi protocolado no Tribunal de Justiça por um Procurador do Ministério Público, reiterou a fonte. Seria o afastamento do prefeito Ednaldo da farmácia da administração municipal.

Se acaso acontecer, será eleito pela Justiça um Interventor Municipal sendo essa a quarta Intervenção feita em Canindé de São Francisco em menos de 20 anos por meio da Justiça. É o piores históricos do Estado de Sergipe nesse sentido. A Câmara nesse caso, como já vinhamos acompanhando e que estaria prestes a informar o resultado das acareações à Justiça, não fará a cassação.

O caso ainda está em sigilo e pode acontecer nos próximos dias. A fonte será mantida em segredo. A decisão se atende ou não ao pedido, é por conta da Justiça.

Por Adeval Marques