“Nós estamos caminhando para um grande projeto em Propriá”, afirmou Márcio Dória

22/08/19 - 14:52:42

O advogado Márcio Dória foi entrevistado na Xodó FM na tarde desta quarta-feira, 21/08, e na ocasião fez uma explanação sobre os motivos que o conduz para colocar seu nome sob avaliação da população no pleito de 2020.

Entre outras situações ele frisou que seu projeto é por mudanças dentro do contexto de trajetória que o município caminha há várias décadas incidindo de forma impactante e negativa no desenvolvimento social e econômico do seu povo. Para Márcio, o município só muda se a população começar a pensar diferente com base na história. “Analisem a vida de quem vai que ser candidato. Eu cumpro minha palavra e meus compromissos. Temos um projeto coletivo. Estamos dialogando com vários setores da sociedade […]”, afirmou Márcio.

Sob o nome da “liderança”, cujas expectativas do público são bem esperadas, Márcio frisou que, não só uma mais que algumas liderança e pessoas já o apoiam e que, só não os revela por questões de estratégias. Em um momento do início da entrevista foi frisado: “O que Propriá deseja para seu desenvolvimento?” Ele puxou o viés para reflexão sobre as escolas.

A entrevista, que se deu em dois blocos, retratou em primeira epigrafe, que não há vislumbre contido na mensagem, ou seja, ele garante que não se apoia em ideias imprecisas ou indistintas das quais não possa cumprir futuramente na concretização de uma possível vitória. No viés da oratória usada, não necessitou ser léxico, ou seja, foi direto sem gastar o vocabulário usando a linguagem que o povo entende. Essa parece ser uma das regras que pode ser via de exigência no momento por parte de eleitores. Transparência é a palavra.

No contexto de pensamento das dificuldades que podem ser sobrepostas, Márcio colocou como imprescindível a implantação de indústria, geração de emprego, um calendário cultural, festival de verão, forró do Baixo São Francisco sediado em Propriá, uma feira agropecuária. A Esperança foi a palavra usada que parece ter resumido todo o contexto, aliás, há mais de quarenta anos que Propriá vive de esperança.

O nome da liderança erá divulgado posteriormente, e inclusive e possivelmente pela própria liderança. Por fim, diante do que foi posto, a explanação do projeto político parece vir para avançar, a despeito da incredulidade que se tenta passar em alguns setores do seio político local, mesmo sendo ainda um projeto para avaliação pública.

Por Adeval Marques

