Nova proposta sobre Taxa de Publicidade será elaborada, afirma Vinícius Porto

22/08/19 - 06:13:41

A cobrança da taxa de publicidade, alvo de intensas discussões durante toda esta semana voltará a ser assunto em pauta na próxima segunda-feira (26). O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, os vereadores que formam a base aliada do prefeito e uma equipe de técnicos vão se reunir para alinhar medidas e buscar um meio termo que atenda as demandas do município e as necessidades do empresariado aracajuano.

“ Vamos estudar e elaborar um novo texto e trazer a proposta para votação na Câmara de Vereadores”, afirma o líder do prefeito, vereador Vinícius Porto (DEM) ao frisar que a gestão do prefeito, Edvaldo Nogueira prima sempre pelo diálogo e pela transparência. “ Vamos sentar com os empresários para chegarmos a um consenso e avaliar o que é possível fazer”, garante o parlamentar.

O vereador ressalta que o prefeito, Edvaldo Nogueira está sensível à situação. “Sabemos e reconhecemos a importância do setor empresarial para a economia da capital, por isso estamos abertos ao diálogo”, reforça Vinícius.

Fonte e foto assessoria