Obras na avenida Saneamento provocam mudanças no trânsito

22/08/19 - 10:24:37

A Prefeitura de Aracaju iniciou, na manhã desta quinta-feira, 22, o recapeamento asfáltico das avenidas Gonçalo Rollemberg Leite (Nova Saneamento) e Francisco Porto. A recuperação completa destas vias, que deve durar até dois meses e será executada pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), é um projeto complementar à revitalização dos principais corredores de transporte e trânsito da cidade dentro do Plano de Mobilidade Urbana. O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou o início da obra.

Por conta das obras, o trânsito na avenida fica em meia-pista, no sentido Castelo Branco-Treze de Julho, por enquanto. As obras tiveram início nas proximidades da avenida Augusto Franco.

Edvaldo Nogueira diz que “esta é uma obra de suma importância para a cidade. As avenidas Nova Saneamento e Francisco Porto fazem a ligação leste-oeste de Aracaju e estão muito desgastadas. Por isso, iniciamos hoje este recapeamento que vai trazer uma grande melhoria para as duas vias. Este projeto será feito com recursos próprios e com o maquinário da própria Emurb, adquirido recentemente e que permite a retirada do asfalto velho para colocação de uma camada nova, dando mais qualidade ao serviço”, explicou o prefeito.

As obras fazem parte do programa de recapeamento asfáltico da capital. Durante toda sua execução, agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) farão a orientação do fluxo de veículos na área, para tentar minimizar os transtornos.

Foto Ana Licia Menezes