PESQUISA ABRADE APONTA AS MELHORES EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL

22/08/19 - 16:26:38

O consumidor de energia elétrica tem voz para falar sobre o que pensa acerca das distribuidoras. Em julho deste ano, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee – divulgou os resultados da sua Pesquisa de Satisfação 2019, referente à imagem das companhias de energia elétrica em face do que pensam seus clientes acerca do desempenho das empresas em 2018. O objetivo da Pesquisa é apurar a satisfação dos consumidores de energia elétrica, avaliando a qualidade do produto e dos serviços prestados.

Segundo o levantamento, os números colocam a Energisa Sergipe entre as melhores do Brasil. Por exemplo, o ISQP (Índice de Satisfação da Qualidade Percebida) da empresa, que atingiu 79,60 de pontuação, foi o melhor resultado do Nordeste dentre as empresas com mais de 500 mil consumidores e o 2°melhor no Nordeste dentre todas participantes. Esse índice mede a satisfação do cliente com as distribuidoras de energia. Em âmbito nacional, nesse mesmo índice, a empresa ficou em 11º lugar em 2018 e evoluiu para 5º, em 2019.

O ISQP é um parâmetro para a empresa avaliar a satisfação de seus clientes e analisar pontos de excelência e de melhoria em fornecimento de energia, informação e comunicação, conta de energia, atendimento ao cliente e imagem.

No tocante ao IEQP (Índice de Excelência da Qualidade Percebida), que aponta apenas os clientes que deram notas 9 e 10, a Energisa foi a empresa que recebeu o maior percentual dos que estão Muito Satisfeitos, tornando-se a melhor do Brasil nesse índice.

No quesito Qualidade no Atendimento, a Energisa obteve o melhor resultado no Nordeste, dentre as empresas com mais de 500 mil clientes, atingindo 90,55 pontos de satisfação.

E falando em qualidade, o indicador de duração de interrupção do fornecimento (DEC) foi o melhor da empresa desde 2001, com uma média de 11h17. A quantidade de vezes que falta energia, medido pelo indicador FEC, também foi o melhor da Energisa desde 2001, chegando a 6,55. São indicadores históricos.

A Pesquisa da Associação também gera condições para a realização do Prêmio Abradee. A Energisa Sergipe ficou em 3º lugar do Nordeste e em 10º lugar nacional dentre todas empresas com mais de 500 mil consumidores.

Para Lorenzo Carnielli, gestor da Assessoria de Gestão e Projetos da Energisa, que coordena na empresa o acompanhamento da Pesquisa Abradee, os números apontados pela Associação são reflexos bastante positivos da imagem da Energisa diante dos serviços executados aos seus clientes. “Estamos em um alto nível de qualidade dos serviços ofertados, mas não cansamos de buscar a excelência. Assim, investimos, criamos, inovamos e, colocando sempre o cliente como norte da nossa bússola, caminhamos para oferecermos, dia após dia, uma melhoria contínua em todo que fazemos”, destaca Lorenzo.

