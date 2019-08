Projeto piloto de plantação de café em Itaporanga promete combater a pobreza

22/08/19 - 17:00:51

O EMPREENDIMENTO CHIQUINHO BARBOSA, no município de Itaporanga D´Ajuda, promete combater a pobreza com um projeto de plantação de café, tanto no campo como na cidade.

Além do grão, o projeto faz plantio de arvores nobres e a ideia vem ganhando adeptos e sendo elogiado no município. As mudas já começam a dar esperança e os idealizadores estão motivados. É na base da agricultura familiar de pequeno e médio porte e trabalha ainda a questão da preservação.

Abaixo a Nota do empreendimento:

EMPREENDIMENTO CHIQUINHO BARBOSA, somos pioneiros na germinação e plantio do café em Sergipe , acreditamos na força do trabalho com conhecimento e fé, a TECA, MOGNO BRASILEIRO O PARICÁ, dentre outras árvores nobres , também faz parte de nosso foco ,nossa intenção é combater a pobreza no campo e na cidade, através de projetos de pequeno médio e longo prazo, fazer de Sergipe um pólo madeireiro, agregando novas culturas de potencial econômico na AGRICULTURA FAMILIAR, incentivando assim o combate ao êxodo rural, preservação ambiental, proporcionando auto desenvolvimento , fazendo de nosso Estado uma terra PRÓSPERA ! Revitalizar , preservar o meio ambiente é um dever de todos !

Por Adeval Marques

Fotos: Empreendimento