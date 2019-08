Qual o conceito do novo na política?

Os partidos Novo, Cidadania e Patriota vão apresentar nomes para as eleições de 2020. Membros das três legendas, ainda não tão ‘gordas’, buscam alguém que tenha mensagem política nova a apresentar. O nome da delegada Daniela Garcia é o mais cogitado e vão insistir com ela até o limite das filiações e convenções. Ela bate firme em seu projeto de manter-se delegada de Polícia Civil, para o qual se declara vocacionada. Os convites para tentar a política não mexem com essa posição fixa que Daniela fixa.

Em conversa ontem entre algumas poucas lideranças políticas, o nome dela surgiu. Apenas um deles considera que dificilmente ela resistirá à tentação. O senador Alessandro Vieira vem batendo na mesma tecla e a convida para ser a candidata à prefeita do bloco que “prega um novo estilo de fazer política”. Esse formato ainda não foi bem definido, a não ser pelo combate do que se considera mal, independente da posição que ocupe na estrutura política ou cúpula do Poder, revelando a inexistência de rabo preso.

No restante é uma fotografia 8×16 de uma mesmice que sufoca o País a longos anos de mandatos, mais para servir ao poder do que ao povo, hoje “se sentindo culpado por votar em sanguessugas”. Caso a delegada Daniela se mantenha irredutível, a tendência do Cidadania é sugerir o ex-vereador Dr. Emerson para disputar mandato majoritário pela terceira vez. Nada de mais nessa escolha, mas ele não é a fotografia do político que vai reformular a estrutura de velhoa tempos e/ou mudanças profundas em um sistema que já integrou.

Tem a vereadora Emília Corrêa e Milton Andrade que exibem o perfil do novo na política. Não se tem ainda o modelo ideal para se identificar atuação moderna em uma estrutura tão complicada que é a arte de fazer política, que tem várias alternativas dependendo do lado que se identifica. Seria a arte que requer diplomacia e bom entendimento público. Mas também o artifício para se fazer economicamente e mandar às favas as missões sociais.

É bom tentar marcar a diferença entre a ação nova e velha neste política do achincalhe e do “povo que se explôda”. É preciso responsabilidade com a visão do melhor para todos e não das vantagens para poucos. Afinal a ciência política não pode ser tão deturpada das suas finalidades, que é a organização humana que assegure direitos sem distinções. A política do “novo” não deve ficar apenas na retórica que cria campos diferentes, mas na prática que se perceba com clareza, dentro de um formato concreto de zelo, sacrifício e defesa intransigente do Estado como um todo, sem bandeiras e sem ódio.

Estranham a cassação

Ao falar durante Encontro de Governadores do Nordeste, em Teresina, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), disse que estranhou a decisão da Justiça Eleitoral de Sergipe ao cassar o mandato do colega Belivaldo Chagas.

*** Segundo Wellington, “todos nós estranhamos a cassação, até porque há uma jurisprudência na instância superior”.

Bastante seguro

Wellington Dias lembrou que na terça-feira Belivaldo Chagas e Eliane Aquino participaram de atividades em Brasília, em São Paulo “e agora em Teresina”.

*** – Os dois bastante seguros de que há uma base legal que lhes permite não só a manutenção dos cargos, mas a segurança de que vencerá na outra instância, disse Dias.

*** E acrescentou: “claro que agora são os advogados que vão cuidar”.

Reforçar as PPPs

Belivaldo Chagas disse ontem, na reunião de governadores, que vai buscar parcerias na área da Educação e Saúde: “é preciso avançar como avançou o Estado do Piauí”, disse.

*** Citou que no Piauí foram postas em prática 32 PPPs e que na Bahia isso já se faz na área da Saúde: “nós precisamos ampliar isso no estado de Sergipe”, disse.

Reunião do MDB

A Executiva Nacional do MDB marcou para 06 de outubro a eleição da nova diretoria do partido. O atual presidente Romero Jucá queria mudanças no estatuto, mas se rendeu à maioria e qualquer alteração estatutária ficou para a nova diretoria.

*** O deputado Fábio Reis, presidente do MDB em Sergipe, defende que haja uma nova visão política dentro da legenda.

Reforma no partido

Fábio Reis diz que o MDB fará uma reforma avançada, através de um debate amplo em todos os segmentos do partido, com objetivo de se fortalecer politicamente.

*** Para Fábio, a reforma partidária tem que ser feita ouvindo os parlamentares, mais também os prefeitos e vereadores do MDB, que vão disputar o próximo pleito.

Fritura de Gilmar

Via Twitter, o blogueiro Thiago Reis diz que no cenário político “que se desenha para a disputa pelo comando da Prefeitura de Aracaju, Edvaldo Nogueira vem trabalhando silenciosamente nos bastidores para tirar o deputado Gilmar Carvalho do páreo”.

*** Thiago diz ainda que “quem tiver capacidade de interpretar os sinais de como esse processo de fritura de Gilmar vem sendo conduzido, basta ler a edição de ontem, da coluna assinada pelo jornalista Diógenes Brayner”.

*** – Nas entrelinhas é possível enxergar as reiteradas recomendações…

Ainda em silêncio

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) continua em silêncio e não tem respondido a mensagens que lhe são enviadas. Já disse que está refletindo e só vai se manifestar mais à frente.

*** Gilmar é pré-candidato a prefeito de Aracaju, mas descarta disputar pelo PSC e quer deixar o partido. O seu nome aparece bem nas pesquisas…

*** Ontem, um político experiente considerou que “Gilmar é um dos raros nomes que ainda penetra na periferia de Aracaju e tem apoio do povo”.

Encontro do PT

Final de semana será de debates no PT entre os dois candidatos a presidente regional do partido, deputado João Daniel, que tenta a reeleição, e o presidente da CUT, professor Dudu.

*** João Daniel tem como lema o slogan “Várias forças e uma luta só”. Dudu vai com “A esperança é vermelha”. O debate será sobre o PED e questões do partido.

Junto a Belivaldo

Deputado João Daniel, como presidente regional do partido, diz que o PT está solidário com Belivaldo Chagas em relação à decisão do TRE e continua junto a ele, dando apoio e confiando em seu Governo.

*** João foi ao Palácio na segunda-feira e cumprimentou o governador. Disse ontem que acredita numa decisão favorável junto ao TSE.

PRB vai a Edvaldo

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) volta a conversar na próxima semana com o ex-deputado Jony Marcos (PRB), sobre uma composição para as eleições municipais do próximo ano.

*** O PRB está dividido em dois grupos: Um quer apoiar a reeleição de Edvaldo, mas outro recusa.

Grupo consistente

Dentre membros do PRB existe a ideia de que a legenda não vai fortalecer nome de quem não tem futuro político e que deseja apenas se expor visando 2022.

*** O partido pensa em integrar um grupo eleitoral consistente.

Sobre abuso de poder

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse, ontem, sobre a lei de Abuso de Autoridade, que “todo abuso deve ser combatido. Não importa se é deputado, juiz ou promotor. Lei é pra todos”.

*** Sobre se a lei dá algum privilégio ou protege alguém, Mitidieri diz que “não! A ideia é justamente não ter privilégios”.

Comissão provisória

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, senta hoje com o deputado Garibaldi Mendonça (MDB) e definem a formação da Comissão Provisória do partido em Aracaju.

*** Já está decidido que o filho do deputado, Breno Garibaldi, será o presidente da Comissão.

Zé pode filiar-se

O ex-prefeito de Socorro, José Franco, teve uma conversa com José Carlos Machado (DEM) e vê com bons olhos sua filiação no partido.

*** Novas conversas vão acontecer, mas a tendência de Zé Franco e filiar-se ao DEM e disputar a Prefeitura de Socorro.

Menos despesas

O ex-deputado José Carlos Machado (DEM) tem uma concepção forte para solucionar problemas de Estados e Municípios: “menos despesas e mais eficiência”.

*** A aplicação dessa “formula” pode ser a solução para a crise econômica que atinge as unidades federativas do País.

Livro de Elber

O ex-senador Elber Batalha lança livro que conta sua história (biografia) dia 09 de outubro no Museu da Gente Sergipana. São 300 páginas que relatam sua vida.

*** Ontem, ele disse que descobriu uma coisa fantástica: “sou apaixonado por mim”.

Um bom bate papo

Aprova liberdade – Senado aprova MP da Liberdade Econômica, que reduz burocracia no País e vai resultar na geração de mais empregos e crescimento da economia.

Está atento – O prefeito Edvaldo Nogueira está atento na sucessão estadual e trabalhar para harmonizar o bloco que o apóia.

Presente aos cultos – Um detalhe: o deputado federal Valdevan Noventa está mais presente aos cultos evangélicos em Brasília.

Foram solidários – Governadores do Nordeste foram solidários com o colega Belivaldo Chagas na questão da decisão do TRE de Sergipe.

Rir é muito bom – Ontem um político sugeriu ao senador Alessandro Vieira que esqueça seu lado delegado e exponha alguma simpatia política. Rir é um bom remédio.

Pelos apoios – João Daniel está mais próximo de se manter presidente regional do PT, pelos apoios que recebe dentro do partido.

É candidato – O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) anda mais silencioso, mas mantém suas conversas sobre Prefeitura de Aracaju. É candidato…

Há dúvida – Em Sergipe há uma dúvida quanto uma aliança DEM/PMDB. O problema é quem seria o presidente de um provável novo partido.

Elefante branco – Subtenente Edgard diz que os únicos elefantes brancos, que existem na floresta amazônica, são as ONGs. E essas devem ser extintas o mais rápido possível.