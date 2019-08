SARAMPO: COMEÇA NESTA QUINTA-FEIRA,22, VACINAÇÃO PREVENTIVA EM TODO PAÍS

Crianças de seis meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas

Além de vacinar as crianças na faixa etária prioritária, o ministério, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, também orienta estados e municípios a realizarem o bloqueio vacinal. Ou seja, em situação de surto ativo do sarampo, quando identificado um caso da doença em alguma localidade, é preciso vacinar todas as pessoas que tiveram ou tem contato com aquele caso suspeito em até 72 horas.