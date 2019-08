Setores do centro de oncologia do Huse passa por readequações

22/08/19 - 15:05:22

O Governo do Estado tem realizado, através da Secretaria de Estado da Saúde, inúmeros serviços de manutenção e reformas em diversas unidades hospitalares. No Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), por exemplo, os setores do Centro de Oncologia têm recebido serviços como pintura, manutenção na parte elétrica e hidráulica, instalação de novos aparelhos de ar condicionado em todos os quartos das Alas F e G, portas trocadas, recepção da radioterapia, além de nova cerâmica em alguns banheiros, entre outros serviços, tudo para oferecer maior conforto ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para a coordenadora da Oncologia do Huse, Meire Jane Oliveira, um momento que já era aguardado por todos e que chega em boa hora. “Todos os profissionais já estavam ansiosos aguardando o início dessas reformas nas instalações da Oncologia. Na verdade, a gente passou o primeiro semestre deste ano com ajustes e manutenções em diversos setores e hoje chegaram às Alas F e G, que depois de concluídas vão oferecer um ambiente mais humanizado e acolhedor para os pacientes que estão em tratamento e para os servidores que contarão com um ambiente harmonizado e melhor estruturado”, comentou.

A técnica de enfermagem que trabalha na Ala F, Karla Daniele Santos, destaca a importância dos serviços que estão sendo realizados. “Essas obras chegam em um momento muito importante pois já era esperada por todos. Foram reparadas algumas infiltrações que danificavam o teto, pois para quem vem se tratar é fundamental, tudo limpo e organizado, pra gente que trabalha no local é maravilhoso e muito acolhedor”, afirmou a profissional.

A paciente oncológica Juliana Bras, 25, está em tratamento contra um linfoma há um ano. Ela disse que só tem o que agradecer por tanto cuidado e carinho recebido na unidade. “Eu gostei muito da reforma aqui na Ala G, está tudo branquinho e reformado, tenho um chuveiro quentinho e eu só tenho que agradecer tanto carinho recebido neste lugar”, declarou.

Fotos: Flávia Pacheco ASCOM SES