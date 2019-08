Um caso pra estudo

Faltando mais de um ano para as eleições municipais, quase uma dezena de políticos já se anunciaram pré-candidatos a prefeito de Aracaju. Por que tanto interesse em administrar uma capital repleta de problemas e carente de recursos para solucioná-los. Faz bem o eleitor quando pergunta o que leva uma pessoa a gastar dinheiro e até arranjar inimizades para assumir o comando de uma administração quase falida. É possível acreditar que políticos experientes desejem se sacrificar, trocar a vida boa do parlamento ou de outras “aspones” para se dedicar aos inúmeros problemas do povo pobre? Talvez, um estudo científico ateste que a maioria dos pré-candidatos a prefeito de Aracaju deseja mesmo é usá-la como degrau para um salto mais alto, transformando o eleitorado em moeda de troca para as negociatas políticas a serem feitas quando 2022 chegar. Os problemas financeiros da prefeitura, quando muito, servirão de lastro para os inflamados discursos de campanha eleitoral. Homem, vôte!

Nem chite

Cassado e com os direitos políticos suspensos pelo TRE, o governador Belivaldo Chagas (PSD) jura que a condenação não o afetou emocionalmente: “Não estou nem um pouco abalado. Estou dormindo o sono dos justos”, discursa. Preocupados mesmo estão os advogados dele, pois não deverá ser fácil reverter no Tribunal Superior Eleitoral o elástico resultado de sete a um contra o governador. Aff Maria!

Miserê nordestino

Dois em cada três trabalhadores por conta própria vivem com menos de um salário mínimo por mês em Sergipe. Segundo o jornal Valor Econômico, são quatro milhões de pessoas nessa situação em todo o Nordeste. Essas pessoas estão ocupadas em segmentos do comércio e de serviços, como camelôs, ambulantes, pedreiros e motoristas. Na zona rural estes miseráveis atuam em atividades agrícolas ou fazem biscates. Só Jesus na causa!

Montaria rara

Comenta-se, à boca miúda, que o senador Alexandro Vieira (Cidadania) sonha em disputar o governo de Sergipe, em 2022. Eleito graças ao “cavalo selado” que passou na porta dele, Vieira reza para se deparar novamente com a fantástica montaria. As estatísticas, porém, não o ajudam. Antes dele, o “cavalo selado” elegeu, também para o Senado, o médico Gilvan Rocha, em 1974, e geólogo Eduardo Dutra, em 1994. Vê-se que a sorte fantasiada de alazão não costuma dar as caras em todas as eleições. Vixe!

Tiro ao alvo

Os ruralistas estão em festa com a aprovação do projeto permitindo a posse de arma de fogo em toda a extensão das propriedades. Após ter sido aprovada pelo Senado e pela Câmara, a propositura deve ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). Pode anotar: autorizados a circular pelas fazendas armados até os dentes, muitos ruralistas vão usar trabalhadores rurais sem terra como alvo para melhorar a pontaria. Crendeuspai!

Olho da rua

E o vereador de Areia Branca, Hugo Oliveira Lima (PSDB), perdeu o cargo de assessor jurídico da Emsetur. Após o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) ter denunciado a bem paga boquinha do tucano, o governador Belivaldo Chagas (PSD) mandou exonerá-lo. Não adiantou o vereador justificar que as sessões da Câmara são realizadas em horário diferente do expediente da estatal de turismo. Nem precisa dizer que o vereador está uma fera com Gilmar Carvalho. Marminino!

Pé no DEM

Quem já está com um pé dentro do DEM é o deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB). Seu filho Breno Mendonça já assumiu o comando do Democratas de Aracaju. Contrariado com a cúpula emedebista, Garibalde tem se reunido constantemente com José Carlos Machado, presidente do DEM em Sergipe. O deputado deve deixar o MDB tão logo seja aberta a janela permitindo a troca de partido sem o risco de perder o mandato. Ah, bom!

Jogo aberto

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) cobrou da presidência da Assembleia que disponibilize a pauta de votação com antecedência. Segundo o petista, os deputados e assessores precisam de tempo para pesquisar sobre o assunto a ser debatido e votado nas sessões legislativas. Iran afirma que a distribuição da pauta com antecedência é democrático, transparente e necessário para qualificar o trabalho dos deputados. Certíssimo!

Malas prontas

Ainda no PTB, o vereador aracajuano Cabo Amintas garante que o PSL é o partido que ele mais se identifica, principalmente por ser a legenda do presidente Bolsonaro. O petebista jura que o fato de trocar de partido não significa que mudará de comportamento. E para não deixar dúvidas que está alinhado politicamente com a direita, o cabo-vereador diz que jamais em tempo algum se filiará ao PT ou a qualquer partido comunista. Misericórdia!

Abra o olho!

Antes de se decidir disputar uma prefeitura nas eleições de 2020 avalie bem o pensamento do genial Raul Seixas na música Cowboy fora da Lei: “Mamãe, não quero ser prefeito/ Pode ser que eu seja eleito/ E alguém pode querer me assassinar”. Morto há 30 anos, o Maluco Beleza estava certíssimo quando dizia não querer “ir de encontro ao azar”. Depois não diga que não foi avisado. Cruzes!

