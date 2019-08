Governo do Estado lança programa Sergipe na Idade Certa

23/08/19 - 17:00:26

A iniciativa, que conta com a parceria da Unicef, vai reunir estratégias para a correção da distorção escolar e serão aplicadas em 54 escolas-piloto da Rede Estadual de Ensino

O Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), lançou nesta sexta-feira, 23, o Programa Estadual de Correção de Fluxo Sergipe na Idade Certa, cujo objetivo central é possibilitar intervenções pedagógicas para promover o avanço das aprendizagens dos estudantes do Ensino Fundamental, das séries iniciais e finais, da Rede Estadual de Ensino.

Com o lançamento, o Governo do Estado coloca em prática mais uma meta para a Educação prevista no plano de governo para o quadriênio 2019-2022, que prevê o acompanhamento permanente do fluxo escolar, a fim de corrigir as distorções e superar as práticas de exclusão.

De acordo com o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, a Educação Pública de Sergipe dá mais um passo importante na busca para a elevação dos indicadores. Para ele, é necessário corrigir a distorção escolar para que o aluno obtenha sucesso em sua jornada. “A gente sabia o desafio que era encarar a realidade em que estavam os números. Mesmo assim, assumimos o compromisso de que seria preciso buscar parceiros e começar a trabalhar as estratégias pedagógicas nas escolas-piloto. Sergipe tem as piores taxas de distorção idade-série do Brasil, e estamos empenhados para combater esse problema e a cultura do fracasso escolar”, disse.

A Seduc, por meio do Departamento de Educação (DED), estabeleceu parceria com o Unicef balizada na estratégia de Trajetórias de Sucesso Escolar para a construção colaborativa das ações do Programa, envolvendo agentes da rede, tendo como apoio o diagnóstico, formações, elaboração de materiais e acompanhamento. A diretora do DED, professora Ana Lúcia Lima, afirma que a formação dos gestores escolares das unidades que começam o período experimental trará um impacto positivo no ensino e aprendizagem dos estudantes.

“Nesse sentido, o Programa Sergipe na Idade Certa cumprirá uma lacuna específica para correção da distorção idade-série nas escolas estaduais. Inicialmente implantaríamos somente em 10 escolas, porém, após uma análise detalhada da realidade em Sergipe, decidimos ampliar para as 54 unidades com os maiores índices de distorção. É um programa em que iremos focar na formação dos gestores escolares, coordenadores das equipes regionais, diretores regionais e os professores dos anos iniciais e anos finais para que a gente tenha uma abordagem diferenciada para o trabalho com as nossas crianças e adolescentes que estão em distorção. Utilizaremos metodologias diferenciadas, um olhar acolhedor para eles, para que consigam ter novas perspectivas e recuperar a trajetória escolar”, detalhou.

Alunos na idade certa

Os maiores índices de distorção se encontram em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, totalizando mais de 50% em toda a rede estadual. Para implantar o programa, a Seduc constituiu um grupo de professores formadores para trabalhar com os anos iniciais e finais por componente curricular. Assim que o programa for aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, a intenção é expandi-lo para as redes municipais.

Com 710 alunos, o Colégio Estadual Professora Ofenísia Freire, em Aracaju, é uma das escolas que aderiram ao programa. Desse total, cerca de 400 estudantes são do Ensino Fundamental, séries finais. Para o gestor da unidade, professor Dayvid Figueiredo, a Seduc acerta em alinhar uma estratégia com parceiros para corrigir a distorção escolar. “É importante que tenha subsídios como esses para que nossos alunos conquistem o sucesso escolar como deve ser, com idade e série corretas”, pontuou.

A gestora da Escola Estadual Cecinha Melo, em Nossa Senhora do Socorro, afirma que as medidas a serem adotadas vão trazer melhorias significativas para a escola. “Acredito que isso trabalhará diretamente a autoestima dos nossos alunos, principalmente daqueles que estão atrasados e acabam convivendo com alunos mais novos, gerando um desconforto da parte dos mais velhos”, explicou.

Gestora da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), a professora Gilvânia Guimarães enfatiza que o programa cumprirá com muita expertise as questões de distorção nas escolas da rede. “Sergipe vive um novo momento, e a gente faz parte disso. É gratificante acompanhar esses avanços que são importantes para as nossas escolas, e acreditamos na importância da coletividade, das parcerias para que nossas metas sejam alcançadas”, pontuou.

A formação dos gestores

Para executar o treinamento das equipes, além da parceria com o Unicef, a Seduc recebe o apoio estratégico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Comunidade Educativa Cedac e o Instituto Avisa Lá. Os gestores, coordenadores e professores das escolas-piloto passarão por imersão aprofundada sobre as metodologias e ações que serão aplicadas diretamente no cotidiano das aulas. A formação acontecerá nas modalidades presencial e a distância.

Segundo a consultora para área de Educação do Unicef, professora Erondina Silva, o momento inicial da capacitação será baseado na preparação dos formadores. “Entre um encontro e outro, que acontecerá uma vez por mês, esses professores começarão a enturmar coordenadores, professores e alunos e começar a colocar em prática essas estratégias”, destacou Erondina.

Fonte e foto assessoria