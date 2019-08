AINDA INTERNADO, BOLETIM MÉDICO DESCARTA INFARTO NO VEREADOR SEU MARCOS

23/08/19 - 07:28:19

O vereador de Aracaju Seu Marcos, continua internado na Unidade de Pronto Atendimento Nestor Piva.

Seu Marcos deu entrada no Nestor Piva na noite da quinta-feira (22) com dores no tórax, após uma crise de hipertensão.

Na manhã desta sexta-feira (23), a assessoria de imprensa do vereador informou que Seu Marcos passa bem e que os médicos descartaram o infarto, mas continua internado na área de estabilização da unidade. A assessoria diz ainda que o vereador está lúcido.

Ainda hoje o parlamentar deve ser transferido para enfermaria, e continua em observação.