BRENO MENDONÇA, FILHO DE GARIBALDE, É O NOVO PRESIDENTE DEM EM ARACAJU

23/08/19 - 05:05:37

Em conversa final na tarde desta quinta-feira, 22, o jovem Breno Mendonça, filho do deputado estadual Garibalde Mendonça, recebeu do presidente estadual do Democratas, ex-deputado federal José Carlos Machado, a incumbência de presidir a Comissão Provisória do partido na capital sergipana.

O presidente estadual do DEM em Sergipe falou da atual situação que a sigla atravessa no estado, e expôs os encaminhamentos que devem ser tomados pelos democratas para a eleição de 2020 na capital e no interior.

Machado depositou muita confiança no jovem Breno na condução do DEM de Aracaju de agora por diante, sugerindo o diálogo franco e aberto com os filiados atuais, como também com os novos que desejarem se filiar na sigla. “Não temos dificuldades de conversar com quem quer que seja, e devemos fazer isso com o sentimento prioritário de uma candidatura própria do Democratas para disputar a prefeitura de Aracaju no ano que vem”, advertiu Machado.

Breno Mendonça disse que sua prioridade seria conversar com os vereadores do DEM de Aracaju para tratar de uma composição na Comissão Provisória que ele presidirá, e também com filiados destacados no partido com o mesmo propósito. “Não desejo fazer nada que contrarie os membros do partido. Tudo será conduzido num ambiente mais tranquilo possível, e trabalharemos com o objetivo de fortalecer a sigla na capital, para chegarmos em 2020 com um quadro de candidatos a vereador bem competitivo, e eleger uma boa bancada na Câmara de Vereadores de Aracaju”, afirmou.

O deputado estadual Garibalde Mendonça, que ainda está filiado no MDB, ratificou suas contrariedades com seu partido atual, e chancelou a chegada do seu filho no DEM, enfatizando que Breno não estará sozinho no trabalho de fortalecimento da sigla na capital. “Tenho impedimento legal para deixar o MDB, e não vou colocar em risco o mandato que me foi confiado pelos sergipanos. No momento certo, e com a segurança jurídica do meu lado, chegarei para ampliar o projeto de reestruturação do DEM em Sergipe”, explicou o parlamentar.

Breno Mendonça disse que começará as conversas imediatamente, enquanto vai tratando do processo burocrático e cartorial para instalação da nova Comissão Provisória de Aracaju.