Cabo Amintas parabeniza militares pela luta em prol do pagamento dos subsídios

23/08/19 - 04:55:12

Na manhã desta quinta-feira, 22, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para prestar homenagem aos veteranos da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) e para lamentar o falecimento da senhora Flora.

Amintas iniciou sua fala parabenizando os colegas policiais da reserva. “Parabéns aos colegas militares, veteranos da PM, pela luta para que respeitassem seus direitos de receber os subsídios. Essa conquista foi uma luta dos senhores, não foi de nenhum político, vereador ou deputado, vocês estão de parabéns por não recuarem e não desistirem. Com isso, fizeram que o governo do estado voltasse atrás na decisão absurda de não pagar o subsídio”, afirmou o vereador.

Deu continuidade ao discurso falando sobre o falecimento de dona Flora, uma senhora que sempre acompanhou seu trabalho. “Conheci dona Flora anos atrás, quando trabalhava como militar e na TV. Ela tinha dificuldade de locomoção e fui até sua casa para conhecê-la, fui recebido com muito carinho e atenção, até me convidou para comer uma galinha. Há dois dias recebi notícias de que dona Flora estava muito doente, fiz a besteira de deixar para visitá-la hoje. Mas não deu tempo”, lamentou Cabo Amintas.

Emocionado e com a voz embargada, o parlamentar concluiu sua fala com uma reflexão. “Recebi a notícia do falecimento de dona Flora hoje pela manhã. Não vamos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Quantas coisas estamos deixando para amanhã, coisas tão simples que nos fazem felizes. Deixamos para dizer eu te amo ao filho ou o abraço dos pais porque temos uma reunião ‘importante’. O amanhã pode não existir. Vou ao velório de dona Flora pedir desculpas porque deixei para o amanhã”, declarou emocionado Amintas.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador Cabo Amintas