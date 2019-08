Caravana da Cidadania Jovem realiza mais de mil atendimentos em Itabaiana

23/08/19 - 12:30:02

Por Ítalo Marcos

Nesta quinta-feira, 22, a Caravana da Cidadania Jovem esteve no Colégio Estadual Murilo Braga, em Itabaiana, em mais uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Coordenadoria Especial de Juventude (Cejuv), para levar à comunidade jovem serviços itinerantes de acesso à documentação civil, cursos, palestras, oficinas práticas, intercâmbio, entretenimento e serviços governamentais e não governamentais.

De acordo com o coordenador da Cejuv, Fredson Santana, desta vez a Caravana teve um público recorde, com 1.019 atendimentos para cadastros do ID Jovem e cadastro para os cursos de Atendente ao público, oratória, empreendedorismo, idiomas e noções básicas em projetos arquitetônicos. Foram beneficiados, nesta edição, alunos das escolas Murilo Braga, Eduardo Silveira, Monteiro Lobato, César Leite, Nestor Carvalho e Padre Mendonça.

Foram ministradas as palestras “O jovem e o mercado de trabalho”, por Lucivânia Ferreira, assistente social e técnica da Coordenadoria Especial da Juventude); e “Segurança Pública e Protagonismo Juvenil”, pelo Tenente Jobson, do Batalhão de Itabaiana.

De acordo com o coordenador da Cejuv, Fredson Santana, o projeto incentiva as gestões municipais a implementarem ações voltadas ao público jovem. “A gente leva algumas ações pontuais do governo visando atender à ausência de políticas estruturadas em alguns municípios, que ainda não têm políticas permanentes para a juventude. Nós temos um catálogo de serviços que apresentamos aos prefeitos e isso desperta nesses gestores o desejo de criar departamentos e conselhos de juventudes em suas cidades”, disse.

Programação

A Caravana da Cidadania Jovem continua a levar ações para os municípios sergipanos. Nesta sexta-feira, 23, os jovens de Poço Redondo receberão ações de cidadania no Clube Municipal. Já na próxima semana, no dia 30 de agosto, a Caravana estará em São Cristóvão, na praça do Carmo.

Foto assessoria