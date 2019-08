Clube de Veículos Antigos do Farol participará do desfile da Semana da Pátria

23/08/19 - 10:58:10

A convite da Secretaria Municipal da Educação o Clube de Veículos Antigos do Farol de Sergipe, fará parte do desfile em homenagem a Semana da Pátria que será realizado dia 1º de Setembro na Rua Bahia no Bairro Siqueira Campos.

Estarão desfilando cerca de 30 veículos dos anos 40, 50, 60, 70 e 80. “Essa é a primeira vez que fazemos parte do Desfile Cívico da rua Bahia, o que nos deixa muito orgulhoso em poder contribuir com a nossa participação em uma data tão importante como a da Independência do Brasil”, disse Naelson Rezende, presidente do CAF.

Secom CAF