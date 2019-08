Coach representa Sergipe em Paris na mais renomada escola de imagem da França

23/08/19 - 10:28:25

Em busca de novidades para os sergipanos, a Consultora e Coach de Imagem e Emagrecimento, Laura Colares se reuniu com a presidente da conceituada Escola Francesa de Imagem.

Paris, capital da França, é vista como a cidade geradora de tendências para o mundo, visando isso, a Coach e Consultora de Imagem e Emagrecimento, Laura Colares, foi até a Ecole Supérieure de Relooking, a mais requisitada escola de imagem da França e que tem a certificação no melhor nível, entre as escolas do segmento na Europa.

O trabalho da consultora e coach de imagem consiste em um conjunto de técnicas para construir uma imagem pessoal e profissional, através de um processo estimulante e criativo para traduzir a imagem que melhor representa a essência e personalidade das pessoas, e que os inspira a maximizar o potencial individual transformando comportamentos, em uma busca que leva em conta os objetivos, a rotina diária, o estilo, tipo de corpo, gostos e cores que mais favorecem e que condizem com a sua essência.

É um processo mais abrangente que se utiliza de técnicas mais aprofundadas, de uma forma mais duradoura, impactando na imagem pessoal, uma vez que a imagem tem um grande impacto em várias áreas da vida, inclusive no alcance dos objetivos e autoestima de cada um.

Laura foi recebida por Sophie Pereira, fundadora da Ecole na sede em Paris. A escola também têm filias em Londres, Índia, Itália, Canadá, China, Suécia e Brasil. Na oportunidade a coach realizou uma entrevista, confira um trecho:

Laura Colares:

Como você vê o coach de imagem aqui na França?

Sophie Pereira:

O coach de imagem está mudando, eu me dou conta porque viajo muito por causa da escola, em alguns países a profissão ainda não é reconhecida e desenvolvida como no Brasil e na França, pois no nosso país temos o foco da moda, isso é histórico, mas em Londres por exemplo, está acontecendo uma evolução como em Paris, algo incontornável nas redes do varejo, e para as pessoas que empreendem. O posicionamento como consultor de imagem, tanto no digital, como no presencial está tendo uma grande evolução.

Laura Colares:

Quais são as vantagens para a pessoa que tem um coach de imagem?

Sophie Pereira:

Algumas pessoas podem achar que isso pode ser uma coisa fútil ou superficial, mas essa visão é errada. O trabalho que desenvolvemos, principalmente aqui na “Ecole”, é um trabalho por dentro e por fora para traduzir a essência do cliente. Não temos regras focadas em metas para dizer o que deve ou não deve ser feito, mas temos que ter técnicas para entender e para enquadrar a profissão, nossos alunos vão além das técnicas, eles entendem quem de fato é a pessoa, e nosso papel é traduzir quem a pessoa é e o que ela quer do jeito durável, ou seja, levar essa pessoa ao autoconhecimento, a ter a sua identidade, autenticidade e se aceitar.

A entrevista foi gravada e pode ser conferida na íntegra no Instagram @lauracolarescoach e no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu4cf209zHggK2l-8bPetCw

De volta ao Brasil, a coach já pretende aplicar os conhecimentos adquiridos em Aracaju e demais cidades de Sergipe, inclusive com palestras e treinamentos para o desenvolvimento de uma imagem pessoal e profissional de sucesso.

As técnicas também são aplicadas no Desafio 30 Dias de Mente Magra através do Whatsapp que já está em sua terceira edição e já tem vagas abertas para a nova turma. A inscrição pode ser feita pelo número: ‪(79) 98822-8320

Fonte e foto: Rodrigo Alves