COMISSÃO ESTADUAL DIVULGA ESCALAS DE ARBITRAGEM PARA 1ª E 2ª RODADAS SÉRIE A2

23/08/19 - 09:55:20

Na tarde desta quinta-feira (22) a Comissão Estadual de Arbitragem em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou em audiência pública as escalas de arbitragem para a 1ª e 2ª rodadas do Campeonato Sergipano da Série A2.

A 1ª rodada terá início nesta fim de semana e a 2ª rodada será realizada na terça, quarta e quinta-feira da próxima semana em diversas regiões de Sergipe. Por rodada serão oito jogos e 32 profissionais da arbitragem sergipana estarão trabalhando nas partidas.

É bom lembrar que as escala de arbitragem serão divulgadas nas audiências públicas realizadas pela Comissão Estadual e FSF. As audiências estão sendo transmitidas ao vivo via aplicativo Facebook, na página da Federação Sergipana de Futebol. Além da transmissão ao vivo, o público poderá ter acesso a gravação na íntegra no site da FSF (www.fsf-se.com.br) ou no próprio aplicativo do Facebook, na página da Federação Sergipana de Futebol.

Confira a escala de arbitragem para primeira rodada do Campeonato Sergipano da Série A2:

Grupo A

24/08 (sábado)

15h: Estanciano x Botafogo, estádio Augusto Franco, em Estância:

Árbitro Central: Diego da Silva – CBF

Árbitro Assistente 1: Leonardo de Jesus Silva – ASP/CBF

Árbitro Assistente 2: João Marcus Souza Santos – FSF

Quarto Árbitro: Diego Messias dos Santos – FSF

15h: Boquinhese x Amadense, estádio do Sesi, em Boquim:

Árbitro Central: Fábio Augusto Santos Sá – CBF

Árbitro Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Árbitro Assistente 2: Antônio Glaubert Bispo – ASP/CBF

Quarto Árbitro: Jade Moreno Almeida – FSF

15h: Socorro x Barra, estádio Wellington Elias, em N. Sra do Socorro:

Árbitro Central: Wagner Tavares da Silva – FSF

Árbitro Assistente 1: Vaneide Vieira de Góis – CBF

Árbitro Assistente 2: Renner Lisboa Santos – CBF

Quarto Árbitro: Jackson Ribeiro Sobrinho – ASP/CBF

25/08 (domingo)

15h: Aracaju x América de Pedrinhas, estádio Resendão, em Rosário do Catete:

Árbitro Central: Wendel de Oliveira Santos – FSF

Árbitro Assistente 1: Emerson Fontes Santos – FSF

Árbitro Assistente 2: Amanda dos Santos Oliveira – ASP/CBF

Quarto Árbitro: Marcel Phillipe Martins – CBF

Grupo B

24/08 (sábado)

15h: América de Propriá x Maruinense, estádio Durval Feitosa, em Propriá:

Árbitro Central: Michael Vinícius Freitas – CBF

Árbitro Assistente 1: Ailton Farias da Silva – CBF

Árbitro Assistente 2: Tamara Nayara M. Souza – CBF

Quarto Árbitro: José Wilson dos Santos – FSF

25/08 (domingo)

15h: Atlético Gloriense x Rosário Central, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória:

Árbitro Central: Amilton Ferreira Alves – FSF

Árbitro Assistente 1: Daniel Vidal Pimentel – CBF

Árbitro Assistente 2: Fábio Oliveira Melo – FSF

Quarto Árbitro: Arthur Fernandes Azevedo – FSF

15h: Canindé x Propriá, estádio André Avelino, em Canindé do São Francisco:

Árbitro Central: Eloane Gonçalves Santos – ASP/CBF

Árbitro Assistente 1: Thiago Emanuel Reis Albuquerque – CBF

Árbitro Assistente 2: Lucas Gabriel Santos de Oliveira – FSF

Quarto Árbitro: Anderson Silva Brito – FSG

15h: Coritiba x Força Jovem de Aquidabã, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana:

Árbitro Central: Eduardo de Santana Nunes – CBF

Árbitro Assistente 1: José Roberto Loureiro – FSF

Árbitro Assistente 2: Ingrede Santos – ASP/CBF

Quarto Árbitro: Túlio Marcos Faria de Jesus – FSF

Acompanhe também a escala da segunda rodada da Série A2:

Grupo A

Terça-feira (27/08)

15h – Amadense x Estanciano, estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju:

Árbitro Central: Arthur Fernandes Azevedo – FSF

Árbitro Assistente 1: Daniel Vidal Pimentel – CBF

Árbitro Assistente 2: Emerson Fontes Santos – FSF

Quarto Árbitro: Túlio Marcos Farias de Jesus – FSF

15h – Boquinhese x Barra, estádio do Sesi, em Boquim:

Árbitro Central: Marcelo Soares da Silva – FSF

Árbitro Assistente 1: José Crispim dos Santos Neto – FSF

Árbitro Assistente 2: José Roberto Loureiro – FSF

Quarto Árbitro: José Wilson dos Santos – FSF

15h – Socorrense x Botafogo, estádio Wellington Elias, em N. Sra do Socorro:

Árbitro Central: Wendel de Oliveira Santos – FSF

Árbitro Assistente 1: Vanessa Santos Azevedo – CBF

Árbitro Assistente 2: Fabiano Tavares Dórea – FSF

Quarto Árbitro: Jade Moreno Almeida – FSF

Quarta-feira (28/08)

15h – América de Pedrinhas x Socorro, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas:

Árbitro Central: Michael Vinícius Freitas – CBF

Árbitro Assistente 1: Vaneide Vieira de Góis – CBF

Árbitro Assistente 2: Mismak Mendonça Lima – FSF

Quarto Árbitro: Anderson Silva Brito – FSF

Grupo B

Quarta-feira (28/08)

15h – Maruinense x Atlético Gloriense, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Eloane Gonçalves Santos – ASP/CBF

Árbitro Assistente 1: Leonardo de Jesus Silva – ASP/CBF

Árbitro Assistente 2: Tamara Nayara M. Souza – CBF

Quarto Árbitro: Jade Moreno Almeida – FSF

15h – América de Propriá x Força Jovem de Aquidabã, estádio Durval Feitosa, em Propriá:

Árbitro Central: Fábio Augusto Santos Sá – CBF

Árbitro Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Árbitro Assistente 2: Ingrede Santos – ASP/CBF

Quarto Árbitro: Wagner Tavares da Silva – FSF

15h – Santa Cruz x Rosário Central, estádio Resendão, em Rosário do Catete:

Árbitro Central: Eduardo de Santana Nunes – CBF

Árbitro Assistente 1: Ailton Farias da Silva – CBF

Árbitro Assistente 2: Antônio Glaubert Bispo – ASP/CBF

Quarto Árbitro: Arthur Fernandes Azevedo – FSF

Quinta-feira (29/08)

15h – Propriá x Coritiba, estádio Durval Feitosa, em Propriá:

Árbitro Central: Diego Messias dos Santos- FSF

Árbitro Assistente 1: Éric Nunes Costa – CBF

Árbitro Assistente 2: Wanderson Braz Silva – FSF

Quarto Árbitro: Túlio Marcos Farias de Jesus – FSF

Série A2 de 2019

O sergipano da Série A2, terá início no sábado ( 25 de agosto) e segue até 26 de outubro, totalizando 79 partidas. A primeira fase será composta por 18 clubes divididos nos grupos A e B. Nesta fase serão realizados 72 jogos. A Série A2 é dívida em quatro fases (primeira, quartas de final, semifinais e final).

Fonte e foto FSF