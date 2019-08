Comunidade do Tanque agradece pela ambulância exclusiva cedida pela Prefeitura de Lagarto

23/08/19 - 06:14:07

O povoado Tanque já percebe o grande beneficio de ter uma ambulância exclusiva para aquela comunidade. Após oito dias, dezenas de moradores que precisaram de atendimento de urgência ou do transporte especial por questões de enfermidade fizeram questão de agradecer à Prefeitura de Lagarto pelo veículo.

Como é o caso de dona Mirailde, 62 anos. Com problemas renais, vivia recorrendo à carona de parentes ou vizinhos para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL). A sua filha, Cléa, disse que a ambulância é uma verdadeira benção, não só para eles, mas porque está à disposição 24 horas para os cidadãos. No momento da nossa reportagem, a unidade estava servindo a uma moradora que precisou de atendimento de urgência no HUL. Quem também estava carecendo de uma viatura como esta era a jovem Mariele Sandes, que, com apenas 17 anos, precisa fazer uso do marcapasso e necessita de consultas mensais nas Unidades de Saúde do município e da capital.

A Prefeita Hilda Ribeiro afirmou que, com uma gestão comprometida com a ampliação da saúde, é possível atender às comunidades, levar os serviços e os benefícios para a zona rural. “Quando pensamos em saúde, pensamos num todo. Pensamos em como é que as pessoas que moram em determinado povoado estão sendo atendidas. Então estudamos, traçamos estratégias para ampliar o acesso à saúde e executamos o mais rápido possível, porque saúde não espera”, disse.

De acordo com o vigilante Rubens Vieira, popular Rubinho, por mais que pareça um recurso simples, era um sonho, uma reivindicação de mais de 25 anos da comunidade que, como mencionado acima, dependia ou de carona inadequada em carros de passeio ou das Unidades Móveis do SAMU. Mas agora tudo mudou. A gestão atendeu ao apelo dos moradores e mais um problema foi sanado no município de Lagarto.

