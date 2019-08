De olho em 2022, Edvaldo e PT “esquecem” chapa Belivaldo e Eliane!

Do bloco governista que comanda o Estado de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju, apenas quatro políticos ficaram solidários publicamente com a chapa encabeçada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e pela vice-governadora Eliane Aquino (PT), cassada por 6×1, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), essa semana, atendendo a uma ação do Ministério Público Federal (MPE), por abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral de 2018.

Saíram em defesa da dupla o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e os deputados estaduais Luciano Bispo (MDB), Francisco Gualberto (PT) e Zezinho Sobral (PODE). No mais, pode até ser que tanto Belivaldo quanto Eliane tenham recebido diversas manifestações de apoio, via mensagens, telefonemas ou pessoalmente, mas quase ninguém optou por se expor para defender um projeto que obteve nas urnas mais de 700 mil votos e uma diferença superior a 300 mil votos em relação ao segundo lugar.

Para este colunista, entre as “ausências” mais sentidas certamente estão o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB) e o Partido dos Trabalhadores. O primeiro, que já não “morre de amores” pela ex-vice-prefeita Eliane Aquino, tanto que recentemente promoveu exonerações de seus aliados da secretaria da Família e Assistência Social da capital. Aliado de “primeira hora” do “galeguinho”, Edvaldo parece focado em seu projeto de reeleição em 2020 e não comentou a decisão do TRE.

Pior fez o Partido dos Trabalhadores: solidário ao extremo com o ex-presidente Lula e, mais recentemente, com a condenação pela Justiça Eleitoral paulista do presidenciável Fernando Haddad, a legenda “esqueceu” da condenação do governador sergipano e de sua indicação para o posto de vice-governadora. A militância do partido não emitiu nenhuma nota pública questionando a derrota do “galeguinho”, mas reproduziu outra pontuando a decisão contra Haddad como “injusta”.

Não é exagero algum dizer que Belivaldo e Eliane começam a ser “abandonados” por alguns aliados. O resultado desfavorável em Sergipe (6×1) é reversível sim em Brasília (DF), mas muita gente parece ter “jogado a toalha” e apostam que a dupla vai tentar apenas “esticar a corda” ao máximo antes da cassação definitiva. Esse “desprezo” talvez seja uma resposta de vários setores, inclusive da classe política, pelo tratamento “seco” do governador com seus aliados.

Nos bastidores do mundo político o que já se faz são especulações sobre quem são os “escolhidos” para compor uma possível chapa para “eleição tampão”. A turma está focada no processo de 2020 e talvez Edvaldo e o PT tenham “outros projetos” em construção para a sucessão em 2020, algo que poderia ser atrapalhado com Belivaldo e, principalmente, com Eliane Aquino. É a “máxima eleitoral”: amigos, amigos, projetos políticos à parte…

Veja essa!

Durante o programa do radialista Narciso Machado, na FAN FM, na manhã dessa sexta-feira (23), um motorista de aplicativo denunciou que foi vítima de assalto na região da Soledade, quando dois bandidos lhe rendaram e levaram seus documentos. A vítima escapou sem escoriações.

E essa!

O fato inusitado no assalto é que os bandidos mandaram o motorista descer do veículo e, quando tentaram fugir, o carro ficou preso em um buraco na Avenida Euclides Figueiredo, na interminável obra da Prefeitura de Aracaju. Pelo menos, nesse caso, a falta de mobilidade “ajudou” o cidadão comum…

Tá caindo I

O pior também poderia ter acontecido na Procuradoria Geral do Estado (PGE), ontem pela manhã. Parte do teto do prédio que fica localizado na região central de Aracaju desabou e, felizmente, nenhum procurador se encontrava no local. Sem registros de feridos, os servidores foram liberados.

Tá caindo II

O fato inusitado é que equipes da Cehop só apareceram no local após o desabamento, através da pessoa do seu presidente Cateano Quaranta, durante uma vistoria para a reforma do prédio. A área está isolada pela Defesa Civil até que os relatórios a serem apresentados assegurem a proteção dos servidores, procuradores e da população.

“Cai, cai, balão!”

Assim que circulou a informação de que parte do teto da Procuradoria do Estado havia desabado, logo vieram “memes” fazendo alusão com a cassação pela Justiça Eleitoral da chapa Belivaldo/Eliane. Um “gaiato” que comentava o caso, soltou essa: “depois da chapa, a PGE. Daqui a pouco cai o governo inteiro!”.

Fim de governo?

Depois da cassação da chapa Belivaldo e Eliane, nas rodas políticas a sensação é de que já vivemos sob um clima de “fim de governo”. O sentimento de muitos políticos e advogados é que a decisão (6×1) é praticamente irreversível e que os governistas vão tentar apenas prorrogar ao máximo a cassação.

Prédios sem manutenção

O radialista e deputado Gilmar Carvalho, em seu programa na FM Jornal, externou nessa sexta-feira (23), sua preocupação com uma série de prédios públicos que estão em condições de risco de desabamento, assim como ocorreu com a PGE. Falou do Presmil, do Comando da PM, do antigo Hotel Pálace e do antigo prédio do INSS, no centro de Aracaju. Não custa lembrar o “Maria Feliciana”, que já teve registros de problemas em alguns andares de sua infraestrutura…

Mariana Dantas

A coluna não confirma, mas expõe um rumor que está circulando em diversas rodas políticas: a superintendente de Esporte do Estado, Mariana Dantas, auxiliar do governo de Belivaldo Chagas e Eliane Aquino, seria sobrinha da procuradora Eunice Dantas, que assinou o pedido de cassação junto à Justiça Eleitoral da chapa eleita em 2018. Este colunista, desde já, assegura que não há nenhuma irregularidade, mas se o parentesco se confirmar, fica aquele “climão” dentro do governo ou não? A coluna vai apurar se procede a informação.

Seu Marcos

Desde a noite dessa quinta-feira (22), o vereador de Aracaju, Seu Marcos (PHS), foi internado com uma crise de hipertensão forte na Unidade Terceirizada Nestor Piva. Em um primeiro momento havia a suspeita de infarto. Após uma série de exames, o parlamentar está tendo acompanhamento médico e será transferido para o Hospital Cirurgia.

Ibrain Monteiro I

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) apresentou uma indicação na Assembleia Legislativa para o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, no sentido de garantir que sejam disponibilizados profissionais de Terapia Ocupacional, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Fisioterapeuta e Assistente Social para a Associação Pegasus, Centro de Equoterapia de Lagarto.

Ibrain Monteiro II

Ao justificar sua indicação, o deputado lembra que a Equoterapia é um método terapêutico que une as técnicas de equitação e atividades equestres com a finalidade de reabilitar e educar pessoas com deficiência, como autismo, paralisia cerebral, síndrome de down, dentre outras.

Lagarto I

“Nossa solicitação visa garantir o suporte necessário para uma entidade importante que hoje atende cerca de 100 pacientes, entre crianças e adolescentes, de diversos municípios como Lagarto, Salgado, Simão Dias, Itabaiana, Campo do Brito, São Domingos, Aracaju, Poço Redondo e Tobias Barreto. A demanda de usuários tem aumentado consideravelmente e a disponibilidade de profissionais feita pelo município de Lagarto hoje não absorve tanta gente”, explicou Ibrain.

Lagarto II

Por fim, Ibrain reforça a importância de garantir uma prestação de serviços mais efetiva para os jovens portadores de necessidades. “Esse Centro de Equoterapia promove algo que é fundamental para a sociedade: inclusão social e escolar. O poder público não pode se furtar desta responsabilidade e eu acredito na sensibilidade do governador Belivaldo Chagas para atender nosso pleito”.

Projeto

Foi aprovado, por unanimidade, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Projeto de Lei que determina padrões para identificação e diferenciação dos garrafões que embalam água adicionada de sais em Sergipe. De autoria do deputado estadual Zezinho Sobral (Pode), a propositura tem o objetivo de proporcionar segurança e esclarecimento ao consumidor sobre o produto que será adquirido.

Zezinho Sobral I

“Esse é um projeto importante que fala sobre o Direito do Consumidor e trata da identificação da água adicionada de sais (nova modalidade de água comercializada no mercado) para dar clareza ao cidadão sobre o que, de fato, está consumindo: se é água mineral, água natural ou água adicionada de sais. Esse projeto é uma conquista do consumidor e teve o apoio da Promotoria dos Direitos do Consumidor do Ministério Público Estadual”, afirmou o deputado Zezinho Sobral.

Zezinho Sobral II

O texto define água mineral natural como aquela obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas, caracterizada pelo conteúdo definido e constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes, considerando as flutuações naturais. A água natural se diferencia da mineral pelos níveis de sais e substâncias que devem ser inferiores aos mínimos estabelecidos.

Água com sais

Por outro lado, a água adicionada de sais é aquela também para consumo humano, preparada e envasada contendo um ou mais dos compostos previstos na Resolução nº 274, de 22 de setembro de 2015, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ela é preparada a partir de água de surgência (nascentes) ou poço tubular, que atenda os parâmetros microbiológicos, químicos dispostos na Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano, não devendo ser proveniente de fontes naturais procedentes de extratos aquíferos. Não pode conter açúcares, adoçante, aromas ou outros ingredientes similares.

Identificação

“Quando for sancionada, essa Lei será específica para a identificação do garrafão através de um rótulo e um lacre explicitando o que é água adicionada de sais e atribuirá ao fornecedor as mesmas responsabilidades dos invasadores. Isso é importante porque há uma partilha das responsabilidades e ambos estarão submetidos às mesmas regras. A Lei da Água Adicionada de Sais em Sergipe é bem criteriosa, está dentro das técnicas legislativas, é desviada de qualquer ato de inconstitucionalidade e tem o efeito positivo. O consumidor será o maior beneficiado com essa Lei”, destacou Zezinho Sobral.

Segurança

O PL tem como foco estabelecer parâmetros e padrões mínimos para a correta identificação e diferenciação das embalagens da água adicionada de sais, diferenciando-as da água mineral natural e da água natural. O texto ganhou uma emenda do deputado Adailton Martins (PSD) diante do artigo 4º da propositura. Ainda de acordo com Zezinho Sobral, a proposta é dar segurança ao consumidor sergipano. “Foram muitos debates importantes sobre o tema. Estamos felizes com o resultado e com a certeza de que o consumidor estará ciente do produto que for adquirir”, complementou.

Adaílton & Belivaldo

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) respeita a decisão do colegiado do TRE/SE que foi contrária ao mandato do governador Belivaldo Chagas. Entretanto, confia na inocência do chefe de estado. Adailton Martins acredita que em Brasília a decisão do TSE será revertida, favorecendo ao governador, pois entende que ele não infringiu a Lei Eleitoral. “A campanha foi realizada com lisura e Belivaldo conseguirá reverter à situação, pois foi o povo quem o escolheu”, declarou o parlamentar.

TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) emitiu no Pleno pareceres prévios recomendando a rejeição das contas anuais das prefeituras de Pedrinhas e Poço Verde, referentes aos exercícios financeiros 2013 e 2014, respectivamente. Ambos os processos tiveram como relatora a conselheira Angélica Guimarães, cujos votos foram acompanhados por unanimidade pelos demais membros do colegiado. As decisões foram motivadas por irregularidades verificadas pelo corpo técnico do órgão, com destaque para o excessivo gasto com pessoal nos períodos analisados.

Pedrinhas

Na gestão da Prefeitura de Pedrinhas, do ano 2013, cujo responsável é o ex-prefeito José Antônio Silva Alves, a despesa com pessoal foi de 67,84% da Receita Corrente Líquida (RCL), acima do limite de 54% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Além disso, o relatório técnico da Corte destaca a ausência de certidão de regularidade junto ao Instituto Previdenciário.

Poço Verde I

Já no caso das contas anuais da Prefeitura de Poço Verde, do ano 2014, que tem como responsável o ex-prefeito Thiago Basílio Dória Almeida, a relatora enfatizou já ter havido inspeção no município referente ao período analisado, originando relatório de inspeção cujo julgamento se deu pela irregularidade.

Poço Verde II

Chamou ainda atenção da equipe técnica do Tribunal a aplicação de 60,40% da Receita Corrente Líquida do município em despesas com pessoal, também acima do que determina a LRF. Conforme previsão Constitucional, compete às câmaras municipais o julgamento das contas dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, que tem natureza de apreciação, mas que somente pode ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores.

PMA

O prefeito Edvaldo Nogueira visitou os três senadores por Sergipe em busca do apoio da bancada para o financiamento de 70 milhões de dólares (R$ 300 milhões) do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) para a capital sergipana. O projeto precisa ser aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para que a Prefeitura de Aracaju possa celebrar o contrato com o BID.

Edvaldo Nogueira I

Em Brasília, Edvaldo foi recebido pelos senadores sergipanos Alessandro Vieira, Maria do Carmo e Rogério Carvalho, aos quais apresentou as obras que serão realizadas com os recursos do empréstimo do BID, ressalvando a importância do apoio dos parlamentares para a aprovação do projeto na CAE. Alessandro Vieira e Rogério Carvalho são membros da comissão. O prefeito também conversou com o presidente da CAE, senador Omar Aziz (AM), e com o senador Veneziano Vital do Rêgo (PB), que deverá ser o relator da proposta.

Edvaldo Nogueira II

“Estive em Brasília no começo da semana para buscar todo o apoio necessário para que o nosso financiamento junto ao BID seja aprovado. O projeto já passou pela Secretaria do Tesouro Nacional e se encontra no Ministério da Casa Civil. Na terça-feira, acompanhado do deputado Laércio Oliveira, estive com o ministro Onyx Lorenzoni, que me recebeu de maneira muito simpática e garantiu o envio célere da nossa proposta para a CAE. Então, conversei com os senadores, que também me receberam muito bem e se comprometeram em votar favorável ao projeto”, relatou Edvaldo.

Laércio Oliveira I

O deputado federal Laércio Oliveira foi um dos palestrantes de evento sobre reforma tributária promovido pela Central Brasileira do Setor de Serviços realizado em São Paulo. O secretário Especial da Receita federal Marcos Cintra e presidente do Brasil 200 Gabriel Kanner também foram palestrantes. O parlamentar voltou a defender a desoneração da folha de pagamentos e que está colhendo assinatura para apresentar emendas sobre isso à PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados.

Laércio Oliveira II

“O Brasil tem 13 milhões de desempregados e essa tributação na folha é um absurdo. Por isso, a desoneração deve ser ampla. Existem muitos penduricalhos na folha. Há duas semanas, estivemos em reunião com o secretário Adjunto da Receita, Marcelo de Souza Silva que informou que o governo vai anunciar nos próximos dias os impostos que serão cortados. É fundamental que a proposta de reforma tributária priorize a geração de empregos”, disse.

Laércio Oliveira III

O deputado defendeu que vai trabalhar com afinco pela reforma que vai trazer simplificação, melhora do ambiente de negócios e desburocratização. “Acho que a meta do Brasil deveria ser o que aconteceu na Colômbia, que é um país que assim como o nosso tem uma história de dificuldades financeiras, mas hoje é um dos melhores países no ranking para investimentos”, explicou.

Vereadores e CCs I

Após a denúncia do vereador por Aracaju, Elber Batalha, sobre nomeações de vereadores do interior na prefeitura de Aracaju, o movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE) fez um cruzamento entre todos os vereadores dos municípios de Sergipe e a folha de pagamento do governo do Sergipe e encontrou quatro vereadores do interior com cargos comissionados no Governo do Estado.

Vereadores e CCs II

São eles: vereador Marcos Pinheiro Barroso da Silva do município de Muribeca que está lotado na SEDURBS, vereador Hugo Oliveira Lima do município de Areia Branca que estava lotado na EMSETUR, vereador Antonio Vieira de Moura Neto do município de Capela que está lotado no IPESAÚDE e o vereador José Silveira Dantas Neto do município de Ribeirópolis que está lotado na COHIDRO.

Ainda vinculados

Após o deputado Gilmar Carvalho denunciar no plenário da ALESE sobre o vínculo do vereador Hugo de Oliveira Lima, o governo de Sergipe o exonerou. Mas ainda estão vinculado os três demais vereadores do interior com cargos comissionados.

Acumulação indevida

Segundo o jurista Hely Lopes Meirelles: “no âmbito municipal o vereador não poderá em exercício ou licenciado ocupar qualquer cargo em comissão, nem aceitar emprego ou função na Administração direta ou indireta do Município, sem concurso público” (Direito Municipal Brasileiro, 14ª Ed., São Paulo: Malheiros, 2006). Há jurisprudência no STF que afirma: “a proibição de acumulação de mandato eletivo com cargo em comissão é extensível aos Vereadores, em razão da expressa menção ao cargo de tal provimento no art. 54, I, b, da CR (RE 810.203, Santa Catarina)”.

Efetivos

Segundo o levantamento do MOVA-SE, há também muitos vereadores com cargos efetivos no Governo de Sergipe proveniente de concurso público, o que é permitido por lei, caso haja compatibilidade de horário. Uma das próximas ações do movimento, segundo o integrante Uilliam Pinheiro, é checar se os vereadores com vínculo efetivo cumpre com a carga horário do trabalho ou se existe compatibilidade horário.

Representação

“Vamos impetrar com uma representação no Ministério Público referente ao acúmulo de vínculos dos vereadores. Queremos mostrar que o cidadão comum tem o poder de fiscalizar o poder público e combater efetivamente as ingerências. O governo do Estado fala que está passando por dificuldades, mas parece que não tem o mínimo de controle de quem nomeia”, enfatiza o integrante do movimento Silberlan Jr.

Licença Prêmio

A Assembleia Legislativa de Sergipe recebeu os Projetos de Lei Complementar (PLC) 8/2019 e PLC 9/2019, de autoria do Tribunal de Justiça (TJSE). O primeiro cria indenização de licença prêmio para juízes e servidores; o segundo cria gratificação de acúmulo de jurisdição e de acervo para juízes. Os projetos que chegam ao Legislativo já foram aprovados pelos desembargadores do Pleno do TJSE. Para entrarem em vigência dependem ainda da aprovação de lei e da sanção governamental.

Gratificação I

O PLC 9/2019 cria a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição e de acervo para juízes. O valor da gratificação pode ser de até 1/3 do subsídio dos magistrados. No caso dos juízes, que recebem subsídio no valor de R$ 30.404,42, a gratificação pode chegar a R$ 10.134,80. Aos desembargadores, que recebem subsídio de R$ 35.462,22, a gratificação pode ser até R$ 11.820,74.

Gratificação II

De acordo com a exposição de motivos apresentada pela gestão do Tribunal de Justiça, acumulação de juízos é o exercício simultâneo da jurisdição em mais de um juízo ou órgão jurisdicional; já a acumulação de acervo processual consiste em quando o juiz é designado para atuar, concomitantemente, em sua própria unidade e em acervo ou órgão jurisdicional diverso.

Capitão Samuel

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) destaca a ação onde Residentes do Batalhão da Restauração participam de curso de formação profissional realizado pelo Ferreira Costa. “Atividade de qualificação profissional faz parte do tratamento e processo de reinserção social da instituição. A luta contra as Drogas continua”, defende.

Goretti Reis I

A deputada estadual Goretti Reis apresentou Projeto de Lei (PL) para que o Grupo Folclórico os “Parafusos” de Lagarto passe a ser Patrimônio Imaterial, Cultural e Histórico do Estado de Sergipe. Lagarto é berço desse Grupo conhecido nacionalmente e importante para Sergipe. É formado por homens vestidos de anáguas de renda branca que fazem movimentos em 360º sobre si mesmos, no sentido horário e anti-horário, parecendo a “volta” de um parafuso.

Goretti Reis II

“A vasta cultura existente na cidade de Lagarto a faz merecedora de títulos especiais. A história do Grupo Parafusos revive o ano de 1897 e faz alusão à fuga de escravos das senzalas, que roubavam as anáguas das sinhazinhas, enquanto quaravam para que os escravos fugissem das fazendas durante a madrugada. Assim, quem os visse de longe, pensaria estar diante de assombrações. O movimento permanece até os dias atuais e é um dos mais belos espetáculos de dança folclórica de Sergipe. Nossa cultura é muito rica e precisamos fazer com que ela continue e seja reconhecida, não só as de Lagarto, mas de nosso Estado”, explicou a parlamentar.

Manuel Marcos I

O vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) questiona a burocratização do Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe. Na ocasião, o parlamentar relatou sobre a existência de uma “chave de controle” que compromete o encaminhamento de cirurgias em tempo hábil.

Manuel Marcos II

“A situação é preocupante, as pessoas estão peregrinando em busca de uma cirurgia. Esta semana recebi uma paciente portadora de uma tumoração grande no útero. Teve sangramentos, dores e já estava há seis meses aguardando a liberação para ser operada. Pasmem, não conseguiu. Tudo por causa dessa famigerada chave que ninguém explica o que é, nem como faz para ter acesso e, assim, liberar o tratamento”, conta Dr. Manuel Marcos.

Manuel Marcos III

Na avaliação dele, o referido cenário complica a vida do paciente e ainda fere o direito à assistência médica. “O poder público estadual precisa explicar ao povo o que é essa chave. Tem pessoas morrendo, endividando-se, vendendo os poucos bens que possuem e tendo que recorrer a amigos, num esforço sobre-humano, para pagar um procedimento para não morrer. Não se pode, por excesso de siglas e normas de controle, levar a vida das pessoas a risco”, apela.

Anderson de Tuca I

O vereador Anderson de Tuca (PRTB) chamou a atenção para a situação do Mercado Municipal de Aracaju e suas imediações. “Já chamei a atenção, aqui na Tribuna, sobre a situação do Mercado Albano Franco. Fiz uma visita e pude notar que é preciso um profundo reparo estrutural no local. Mas, hoje, faço o alerta também sobre as imediações do mercado, no estacionamento, por exemplo, há diversos buracos e crateras. Na Avenida Ivo do Prado, foram consertados alguns buracos, mas dez metros depois tem outros, ainda maiores, que foram esquecidos”, conta.

Anderson de Tuca II

O parlamentar comenta que com a chegada do Aracaju Parque Shopping é necessário dar atenção ao Mercado Municipal, que é um dos principais pontos turísticos de Aracaju. “Sabemos que, em breve, será inaugurado um shopping naquela região, o que é ótimo, acredito que vai gerar mais oportunidades de empregos. Mas, eu acho que o mercado deve estar à altura, fazendo com que aqueles comerciantes não venham a perder seus clientes, e, principalmente, para que o turista que visita nossa cidade não se depare com uma situação lamentável como a que eu presenciei”, lamenta.

Anderson de Tuca III

“A gente faz um apelo para que o nosso mercado receba mais atenção. Pude notar que ele está organizado, limpo, mas peca na estrutura. Na parte de cima, é humanamente impossível trabalhar por conta do calor”, destaca Anderson de Tuca. O vereador irá formalizar o apelo através de uma indicação, já que as melhorias no mercado são um incentivo ao setor turístico de Aracaju. “É preciso melhorar, pelo menos a parte estrutural, por isso, estou chamando a atenção do Prefeito para que o problema seja resolvido o mais rápido possível”, fala.

Itabi I

O Governo Municipal de Itabi vem trabalhando diariamente para uma melhor qualidade em todas as estradas vicinais, que ligam a sede do município à zona rural. Seguindo o cronograma a equipe da prefeitura está trabalhando nas estradas dos povoados Varami, Campina, Mata Grande, Esperança e demais localidades.

Itabi II

“Estou acompanhando pessoalmente todo o trabalho da equipe que vem dando manutenção e melhoria das estradas vicinais de nosso município, para que nossa população tenha uma melhor qualidade na condução do trajeto, ligando a sede aos povoados, disse o prefeito “Mané do Povo”.

Bienal do Livro I

Com um trabalho voltado para liberdade, igualdade e fraternidade, a Loja Maçônica Cotinguiba marcará presença na V Bienal do Livro de Itabaiana, que será realizada de 11 a 15 de setembro, dentro do Shopping Peixoto, em Itabaiana. Durante o evento, a entidade estará divulgação a 5ª edição do Concurso Literário.

Bienal do Livro II

Aproveitando o engajamento do público presente na maior feira literária do Norte/Nordeste, a Loja Maçônica estará com seu estande aberto para que estudantes da Rede Pública de Ensino e da Rede Privada realizem a inscrição no concurso de literário, que nesta edição será dividido em três categorias (Contos, Crônicas e Poesia).

Loja Maçônica

De acordo com Venerável Mestre da Loja Maçônica Cotinguiba, Carlos Augusto Bittencourt, serão distribuídos prêmios para os vencedores. “Estamos na quinta edição e como aconteceu nos outros anos, os três primeiros colocados de cada categoria receberam prêmios, além dos professores. Os textos selecionados pela comissão avaliadora serão publicados no livro da 5ª Antologia Literária de Conto, Crônica e Poesia da Loja Maçônica Cotinguiba”.

Ações beneficentes

Além disto, o estande da instituição estará divulgando as ações beneficentes da entidade que mantem o Asilo Rio Branco e ajuda a Creche Almir do Picolé e, visando os estudantes do ensino universitário, estarão divulgando o Fórum de debates que sempre traz temas da atualidade.

Lançamento de Livro

No próximo dia 31, a partir das 18h, na Galeria Jenner Augusto, localizada na Sociedade Semear, acontece o lançamento do livro ´O despertar do movimento na bola´, de autoria do fisioterapeuta sergipano Sammir Vieira Melo. A obra, publicada em duas versões (Português e Inglês), revela um novo método desenvolvido por Sammir, denominado Samiball, no qual são utilizados, na bola suíça, movimentos inspirados no yoga, capoeira e dança, bem como nos esportes com prancha (surf e kitesurf). Quem publica o livro é a Editora Appris, de Curitiba, conhecida por ter um vasto acervo de obras científicas. O livro, com 350 páginas e mais de 400 ilustrações, leva ainda a assinatura do reconhecido Selo Artêra.

Sábado do BigMac

Neste sábado (24) acontece mais uma edição da campanha McDia Feliz, realizada pelo Instituto Ronald McDonald´s em prol de crianças e adolescentes com câncer de todo o Brasil. Aqui em Sergipe a ação beneficia há 22 anos a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos), que este ano irá direcionar os recursos arrecadados com a venda do sanduíche BigMac, ao preço de R$ 17 (retirados os impostos), para o apoio ao tratamento na Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e ao Adolescentes com Câncer.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

