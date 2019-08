ESQUEMA DE TRÂNSITO VAI GARANTIR A MOBILIDADE DURANTE PARADA LGBT

23/08/19 - 16:32:30

Por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), a Prefeitura de Aracaju, , montou um esquema de trabalho para organizar o tráfego de veículos e pessoas na Orla da Atalaia durante a realização da 18ª Parada do Orgulho LGBT de Sergipe, neste domingo, dia 25.

A concentração do evento está marcada para as 14h, na Passarela do Caranguejo, por isso a circulação de veículos será bloqueada no trecho. Após a saída do cortejo, 12 agentes de trânsito farão os desvios necessários e o bloqueio da avenida Santos Dumont, no sentido norte.

O cortejo seguirá até as imediações do Oceanário de Aracaju, onde fará o retorno para a Passarela do Caranguejo, pelo sentido sul da avenida Santos Dumont. Durante o cortejo, o condutor que segue pela Rodovia dos Náufragos (SE-100), em direção à Orla, deverá convergir à esquerda na rua Deputado Clóvis Rollemberg e seguir até a avenida Melício Machado, por onde deverá continuar. Já quem deseja ter acesso à Rodovia dos Náufragos (SE-100), poderá seguir pela avenida Melício Machado e convergir à direita na rua Deputado Clóvis Rollemberg e na rodovia.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, afirma que o plano de trabalho durante o evento foi pensado para garantir segurança viária aos participantes e os menores transtornos possíveis à mobilidade no entorno. “Haverá uma concentração de agentes de trânsito na Orla, neste domingo, distribuídos de forma estratégica pelo percurso, para orientar condutores e contribuir para a tranquilidade do evento”, explica.

A orientação é que os condutores que não vão participar da Parada utilizem a avenida Melício Machado para se deslocar pela região, ao invés da Santos Dumont e Niceu Dantas. “Recomendamos ainda que os participantes do evento se dirijam à Orla utilizando transporte público ou táxi, principalmente se forem consumir bebida alcoólica”, recomenda o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Os veículos do transporte público que passam pela avenida Santos Dumont (051-Atalaia/Centro, 008-Porto Sul/Bairro Industrial, 600-Circular Praias, 100-Circular Shoppings) serão direcionados para a Niceu Dantas. Os passageiros devem se informar com o motorista ou cobrador sobre a mudança temporária do itinerário.

Outros eventos

No fim de semana também serão realizados dois eventos esportivos na cidade: a Corrida da Deso, no bairro Farolândia, no sábado, dia 24; e a Corrida Duque de Caxias, no bairro Dezoito do Forte, no domingo, dia 25. A competição do sábado terá início às 16h30, no entorno do Parque da Sementeira, mas não haverá bloqueio total de nenhuma via.

Já no domingo, a corrida acontecerá pela manhã em vias do bairro Dezoito do Forte. Para organizar a circulação durante o evento, o fluxo de veículos será bloqueado na rua Tenente Jansem Melo, nas proximidades do 28° Batalhão de Caçadores. A interdição começará às 6h30 e deverá ser concluída às 9h.

O percurso seguirá pelas ruas Tenente Jansem Melo, Minas Gerais e avenida Maranhão, até o Aeroclube de Sergipe. Os veículos que estiverem no cruzamento da avenida Maranhão com Gentil Tavares serão desviados para a avenida São Paulo.

As linhas de ônibus que passam pela região (001-Augusto Franco/Bugio, 200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02, 604 – Terminal Rodoviário/Maranhão e 615 – Bugio/Centro) também serão desviadas. Os passageiros devem se informar com o motorista ou cobrador sobre a mudança temporária do itinerário.