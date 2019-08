Deputado faz um alerta sobre o avanço da Aids no estado de Sergipe

O deputado estadual Talysson de Valmir, PR, apela ao governo do estado que por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde intensifique campanhas de prevenção contra a Aids. Dados do Programa Estadual IST/AIDS apontam para o crescimento no número de diagnósticos no estado, principalmente entre a população mais jovem.

A doença foi identificada no mundo em 1981. O primeiro caso no Brasil foi diagnostico em 1982, sendo que nas duas primeiras décadas as taxas de infecção subiram exponencialmente no país. Em Sergipe o total de casos contabilizados a partir de 1987 já somam 5.155 casos de Aids e 2.301 com HIV, totalizando 7.456 pessoas infectadas. Incansável no trabalho de prevenção e assistência aos infectados no Estado, o médico Almir Santana alerta que a AIDS tem crescido entre pessoas mais jovens, com idade entre 20 e 34 anos. Ele também destaca que nos últimos três meses surgiram 101 casos novos de Aids e 89 de HIV em Sergipe.

“Para impedir o avanço desta doença é preciso que a população se conscientize da importância da prevenção. O governo precisa lançar campanhas educativas e pensar em novos meios de distribuição de preservativos. A Aids não tem cura, mas com o avanço da medicina os novos medicamentos tem retardado significativamente o avanço da doença no organismo infectado, dando qualidade de vida ao paciente. O lado ruim deste avanço é que com isso as pessoas banalizaram a doença e passaram a não se preocupar com a contaminação”.

O parlamentar vai apresentar uma Moção sugerindo ao governo do estado que prepare e envolva todos os agentes da área de saúde no combate ao avanço da Aids. “O trabalho desenvolvido pelo Programa Estadual de IST/Aids é referência no país. Porém, precisamos envolver toda a Saúde. Por que o agente de saúde que vai de porta em porta não pode distribuir preservativos e conversar sobre a importância da prevenção. Precisamos pensar sobre e isso e envidar meios de envolver toda a sociedade”.

