Cidadania acata decisão do Conselho de Ética e expulsa o vereador Palhaço Soneca

23/08/19 - 11:13:19

A Direção Municipal do Cidadania Aracaju se reuniu nesta quinta-feira (22) e resolveu acatar o parecer do Conselho de Ética que orientou a expulsão do vereador Palhaço Soneca.

A decisão do Cidadania ocorreu após o vereador Soneca, que estava com licença médica por conta de uma cirurgia e ter à época participado de uma festa no município de Capela.

O documento assinado pelo presidente do partido, em Aracaju, e ex-vereador Dr. Emerson Ferreira da Costa, diz que os prazos para recursos serão contados a partir do recebimento do comunicado.

Em nota, Soneca disse que considera a decisão uma atitude de perseguição política e que não vai recorrer da decisão. Além disso, vai analisar o convite de outros grupos políticos.

Veja o que diz a nota

A Direção Municipal do Cidadania Aracaju decidiu por acatar a recomendação do Conselho de Ética desta instância, expulsando o Vereador Palhaço Soneca do quadro de filiados desta agremiação partidária, em face da representação encaminhada por este diretório, em decorrência dos fatos relacionados a sua licença da Câmara de Vereadores de Aracaju. O Cidadania por meio desta nota reafirma seu compromisso com a conduta política baseada na ética e na moral, sem qualquer flexibilização, para que dessa forma possa construir uma política em sintonia com os anseios da população.

Diretório do Cidadania Aracaju