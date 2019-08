EDVALDO BUSCA APOIO DOS SENADORES PARA FINANCIAMENTO DE R$ 300 MI

23/08/19 - 05:00:40

O prefeito Edvaldo Nogueira visitou os três senadores por Sergipe em busca do apoio da bancada para o financiamento de 70 milhões de dólares (R$ 300 milhões) do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) para a capital sergipana. O projeto precisa ser aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para que a Prefeitura de Aracaju possa celebrar o contrato com o BID.

Em Brasília, Edvaldo foi recebido, na quarta-feira, 21, pelos senadores sergipanos Alessandro Vieira, Maria do Carmo e Rogério Carvalho, aos quais apresentou as obras que serão realizadas com os recursos do empréstimo do BID, ressalvando a importância do apoio dos parlamentares para a aprovação do projeto na CAE. Alessandro Vieira e Rogério Carvalho são membros da comissão. O prefeito também conversou com o presidente da CAE, senador Omar Aziz (AM), e com o senador Veneziano Vital do Rêgo (PB), que deverá ser o relator da proposta.

“Estive em Brasília no começo da semana para buscar todo o apoio necessário para que o nosso financiamento junto ao BID seja aprovado. O projeto já passou pela Secretaria do Tesouro Nacional e se encontra no Ministério da Casa Civil. Na terça-feira, acompanhado do deputado Laércio Oliveira, estive com o ministro Onyx Lorenzoni, que me recebeu de maneira muito simpática e garantiu o envio célere da nossa proposta para a CAE. Então, conversei com os senadores, que também me receberam muito bem e se comprometeram em votar favorável ao projeto”, relatou Edvaldo.

O prefeito se disse muito satisfeito com a boa receptividade dos senadores sergipanos. “Fiz um périplo aos gabinetes dos senadores de Sergipe. Estive com o senador Alessandro Vieira, com o senador Rogério Carvalho, ambos membros da Comissão de Assuntos Econômicos, que se mostraram dispostos a nos ajudar. Também fui recebido pela senadora Maria do Carmo, que também declarou apoio à nossa proposta”, disse Edvaldo. O deputado federal Fábio Mitidieri acompanhou o prefeito nas reuniões.

Além disso, conformo informou o gestor municipal, ele dialogou com o presidente da comissão, senador Omar Aziz, “que disse que colocará o projeto em votação assim que ele chegar”, e garantiu ainda que o senador Veneziano Vital do Rêgo, de quem Edvaldo é amigo, seja o relator da proposta. “Veneziano foi prefeito, conhece a realidade das cidades e já se comprometeu em nos ajudar nesta aprovação”, frisou.

O financiamento de R$ 300 milhões prevê uma série de obras de infraestrutura em diversos bairros da cidade, sendo a principal delas a construção da avenida Perimetral Oeste, que desafogará o trânsito na avenida Euclides Figueiredo. O projeto inclui ainda a urbanização e melhoria das condições socioambientais e de infraestrutura na cidade, além da melhoria da mobilidade urbana. Também estão previstas a construção de 420 unidades habitacionais, escolas, equipamentos de saúde e praças e a revitalização completa do Parque Augusto Franco (Sementeira). A perspectiva é beneficiar 300 mil aracajuanos diretamente e mais 384 mil pessoas indiretamente.

Fonte e foto Agência Aracaju de Notícias